"Их выдает рост, жесты и мочки ушей": Буданов рассказал об особенностях двойников Путина
Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что двойников президента РФ Путина выдают рост, жестикуляция и мочки ушей
Об этом информирует начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов "Daily Mail" .
Руководитель военной разведки Украины рассказал, что ранее уже обнаруживал двойников российского президента Путина, которые заменяли его сначала только в особых случаях, однако сейчас это обычная практика.
"Мы знаем о трех лицах, которые постоянно появляются, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, это их рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция , язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны у каждого человека", – отметил Буданов.
На это заявление отреагировал представитель Кремля Песков в российских пропагандистских информагентствах.
"Как можно это прокомментировать? Как чушь!" – заявил Песков.
Сообщается, что в 2020 году Путин рассказывал об идее создания двойников еще в начале 2000-х годов, однако тогда отказался от нее.
- В августе Буданов говорил, что вопрос, кто сегодня исполняет роль условного Путина , абсолютно открытый.
- 2 октября глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил , что лично знает о трех двойниках президента РФ Владимира Путина.
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