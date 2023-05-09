Путин на параде обвинил Запад в развязывании войны против РФ, в Украине отреагировали

Об этом сообщают российские СМИ.

"Сегодня цивилизация снова находится на решающем, переломном рубеже, против нашей родины снова развязана настоящая война. Ее цель – добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития", - заявил Путин, выступая на Красной площади в Москве.

Для парада было задействовано более 10 тыс. военных, в том числе воюющих против Украины, а также 125 единиц военной техники. Воздушная часть парада была упразднена, кроме того, на нем почти не было танков – только музейные Т-34.

Командовал парадом главком сухопутных войск РФ Олег Салюков, а принимал – министр обороны Сергей Шойгу, который перед появлением на Красной площади перекрестился.

На параде присутствовали лидеры семи стран – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На парад в Москве отреагировали и в Украине. В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что единственный парад, который достоин принимать Владимир Путин, – из погибших на войне против Украины российских оккупантов.

"Несколько часов могут шагать "парадом" на "Красной площади" мертвые российские оккупанты, без славы и без чести погибшие в Украине. Это единственный парад, который достоин принимать убийца украинских детей Путин у своего "ЧВК-войска", и единственная правда, которую должны знать россияне о своей стране", - написал Данилов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "парадом убийц" и напомнил, что за несколько часов до него РФ выпустила по Украине 25 ракет.

"Ложь, парад и Путин с сообщниками и наблюдателями на трибунах лицемерия. Перед тем, как собраться на кремлевский "парад убийц", Россия ночью выпустила 25 крылатых ракет (из них 15 по Киеву) по мирным украинским городам. В злостной попытке "освободить" мирных жителей от жизни, свободы и их домов", - возмутился Подоляк.