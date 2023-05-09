Путин на параде обвинил Запад в развязывании войны против РФ, в Украине отреагировали
Российский диктатор Владимир Путин на параде 9 мая заявил, что Запад якобы развязал против его страны войну, целью которой является уничтожение РФ
Об этом сообщают российские СМИ.
"Сегодня цивилизация снова находится на решающем, переломном рубеже, против нашей родины снова развязана настоящая война. Ее цель – добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития", - заявил Путин, выступая на Красной площади в Москве.
Для парада было задействовано более 10 тыс. военных, в том числе воюющих против Украины, а также 125 единиц военной техники. Воздушная часть парада была упразднена, кроме того, на нем почти не было танков – только музейные Т-34.
Командовал парадом главком сухопутных войск РФ Олег Салюков, а принимал – министр обороны Сергей Шойгу, который перед появлением на Красной площади перекрестился.
На параде присутствовали лидеры семи стран – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
На парад в Москве отреагировали и в Украине. В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что единственный парад, который достоин принимать Владимир Путин, – из погибших на войне против Украины российских оккупантов.
"Несколько часов могут шагать "парадом" на "Красной площади" мертвые российские оккупанты, без славы и без чести погибшие в Украине. Это единственный парад, который достоин принимать убийца украинских детей Путин у своего "ЧВК-войска", и единственная правда, которую должны знать россияне о своей стране", - написал Данилов.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "парадом убийц" и напомнил, что за несколько часов до него РФ выпустила по Украине 25 ракет.
"Ложь, парад и Путин с сообщниками и наблюдателями на трибунах лицемерия. Перед тем, как собраться на кремлевский "парад убийц", Россия ночью выпустила 25 крылатых ракет (из них 15 по Киеву) по мирным украинским городам. В злостной попытке "освободить" мирных жителей от жизни, свободы и их домов", - возмутился Подоляк.
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8 мая стало известно, что на парад в Москву приехали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев и самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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