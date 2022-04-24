"Их там толпа была". Украинцы показали, как уничтожают оккупантов из пушки бронетранспортера "Буцефал"
Народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин продемонстрировал кадры боя с российскими интервентами. На них украинские военные бьют по противнику из БТР-4 "Буцефал"
Соответствующее видео политик обнародовал сегодня, 24 апреля 2022 года, передает Еспресо.TV.
На сделанной с середины бронетранспортера записи видно, что россияне неожиданно для стрелка вышли на линию огня.
"Это наши?", - переспрашивает он офицера.
Командир в ответ отрицает и приказ немедленно вести огонь на поражение.
"Пи**ры! Ближе, ближе... Давай е*аш!", - говорит украинский офицер.
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Стрелец выполняет приказ и прицельно уничтожает группу вражеской пехоты.
"Их там толпа была!", - выкрикивает после этого рядовой.
Мысягин, в свою очередь, подписал выложенное видео следующим образом:
"Украинский БТР-4Е "Буцефал" за счет автоматической пушки калибром 30-мм успешно крошит группу "асвабадителей".
Шансов доползти до плена нет".
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