"Их там толпа была". Украинцы показали, как уничтожают оккупантов из пушки бронетранспортера "Буцефал"

Соответствующее видео политик обнародовал сегодня, 24 апреля 2022 года, передает Еспресо.TV.



На сделанной с середины бронетранспортера записи видно, что россияне неожиданно для стрелка вышли на линию огня.



"Это наши?", - переспрашивает он офицера.



Командир в ответ отрицает и приказ немедленно вести огонь на поражение.



"Пи**ры! Ближе, ближе... Давай е*аш!", - говорит украинский офицер.



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Стрелец выполняет приказ и прицельно уничтожает группу вражеской пехоты.



"Их там толпа была!", - выкрикивает после этого рядовой.



Мысягин, в свою очередь, подписал выложенное видео следующим образом:



"Украинский БТР-4Е "Буцефал" за счет автоматической пушки калибром 30-мм успешно крошит группу "асвабадителей".



Шансов доползти до плена нет".