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Главная война с Россией "Их там толпа была". Украинцы показали, как уничтожают оккупантов из пушки бронетранспортера "Буцефал"

"Их там толпа была". Украинцы показали, как уничтожают оккупантов из пушки бронетранспортера "Буцефал"

24 апреля, 2022 воскресенье
16:43
война с Россией

Народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин продемонстрировал кадры боя с российскими интервентами. На них украинские военные бьют по противнику из БТР-4 "Буцефал"

Соответствующее видео политик обнародовал сегодня, 24 апреля 2022 года, передает Еспресо.TV.

На сделанной с середины бронетранспортера записи видно, что россияне неожиданно для стрелка вышли на линию огня.

"Это наши?", - переспрашивает он офицера.

Командир в ответ отрицает и приказ немедленно вести огонь на поражение.

"Пи**ры! Ближе, ближе... Давай е*аш!", - говорит украинский офицер.

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Стрелец выполняет приказ и прицельно уничтожает группу вражеской пехоты.

"Их там толпа была!", - выкрикивает после этого рядовой.

Мысягин, в свою очередь, подписал выложенное видео следующим образом:

"Украинский БТР-4Е "Буцефал" за счет автоматической пушки калибром 30-мм успешно крошит группу "асвабадителей".

Шансов доползти до плена нет".




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бой
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