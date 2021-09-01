Их можно было победить даже без тренера, - Маркевич унизил Казахстан и раскритиковал Украину за ничью в отборе на ЧМ-2022

Об этом сообщает Meta Ratings .



Маркевич унизил сборную Казахстана, по словам украинца их "можно было победить без тренера".



"Я был убежден, что наши ребята возьмут верх. Вроде все складывалось удачно, забили быстрый гол. Но не дотерпели, хотя, на мой взгляд, Казахстан можно было победить даже без тренера в технической зоне. Теперь ничего не остается, как 4 сентября в Киеве выигрывать у французов - чемпионов мира. Иначе о путевке на мировой футбольный форум в Катар можно забыть", - сказал Мирон Маркевич.

В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Казахстана. Это был первый матч Александра Петракова на посту главного тренера национальной команды.



В матче против казахов Зинченко и Миколенко получили желтые карточки. Футболисты пропустят матч против Франции из-за перебора предупреждений от арбитра.



Сейчас сборная Украины имеет 4 балла и занимает в группе D второе место. Казахстан с 2 пунктами в турнирной таблице четвертый. Лидирует с 7 баллами Франция. Финляндия имеет 2 очка и идет третьей. Босния и Герцеговина с 1 пунктом - последняя.



В финальную часть ЧМ-2022 напрямую выходят только победители групп. Команды, которые финишируют вторыми, продолжат борьбу за путевки в Катар в стыковых матчах.



Следующий матч сборная Украины проведет в эту субботу, 4 сентября. В соперниках сборная Франции.

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