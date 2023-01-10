"Их много на складах по всей Европе": Франция и Польша убеждают Германию передать Украине танки Leopard, - Politico
Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2
Об этом сообщает Politico.
Французский чиновник сообщил на условиях анонимности, что Париж давит на Берлин, надеясь получить согласие на отправку Leopard в Украину накануне франко-германского саммита 22 января.
"Украинцы действительно хотят получить Leopard, потому что их много на складах по всей Европе", – объяснил он. Поскольку производитель танков – немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann, их отправка в Украину нуждается в разрешении на реэкспорт от страны-производителя, то есть Германии.
Одним из элементов давления на Германию было заявление президента Эммануэля Макрона о поставках французских колесных танков.
"Между Макроном и Зеленским есть договоренность, и он был частично инсценирован, чтобы снять нежелание США и Германии (относительно отправления танков – ред.)", - добавил он.
- Напомним, после разговора Джо Байдена и Олафа Шольца стало известно , что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия планирует передать бронемашину Marder.
- 8 января стало известно, что в бундестаге призывают передать Украину Leopard.
- Также президент Европарламента Мецола поддерживает передачу Украине этих танков.
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