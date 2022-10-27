Их используют как пушечное мясо: Россия усиливает Херсон мобилизованными, - Буданов
Оккупанты пытаются усилить свои позиции в Херсоне, перебрасывая туда недавно мобилизованных граждан РФ
Об этом заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в комментарии CNN .
Россияне пытаются вывезти и забрать всех причастных к оккупационной администрации из Херсона и близлежащих районов.
"Москва отдает себе отчет в всей сложности их ситуации и не хочет, чтобы они попали в полное окружение", - подчеркнул глава ГУР.
Буданова отметил, что новоиспеченные солдаты РФ, попавшие под так называемую частичную мобилизацию, решили использовать во время уличных боев в Херсоне.
"Россия усиливает Херсон новобранцами, которые недавно мобилизовались. Вероятно, их используют как пушечное мясо", - подчеркнул он.
Буданов также добавил, что отвод РФ ускорится, когда Украина "возьмет под свой артиллерийский контроль дамбу Новой Каховки".
"Поэтому все наши боевые части двигаются и в сторону Херсона, и в сторону Новой Каховки", – сказал он.
- Враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также эвакуирует персонал банков, оккупационной администрации, оперативных служб и медиков.
- Также российские военные запретили жителям оккупированного поселка Первомайское, Херсонщина покидать населенный пункт.
- Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал эфиру телеканала "Еспресо", что предприниматели в Херсоне отказываются принимать оплату российскими рублями.
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