Об этом заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в комментарии CNN .

Россияне пытаются вывезти и забрать всех причастных к оккупационной администрации из Херсона и близлежащих районов.

"Москва отдает себе отчет в всей сложности их ситуации и не хочет, чтобы они попали в полное окружение", - подчеркнул глава ГУР.

Буданова отметил, что новоиспеченные солдаты РФ, попавшие под так называемую частичную мобилизацию, решили использовать во время уличных боев в Херсоне.

"Россия усиливает Херсон новобранцами, которые недавно мобилизовались. Вероятно, их используют как пушечное мясо", - подчеркнул он.

Буданов также добавил, что отвод РФ ускорится, когда Украина "возьмет под свой артиллерийский контроль дамбу Новой Каховки".

"Поэтому все наши боевые части двигаются и в сторону Херсона, и в сторону Новой Каховки", – сказал он.

Враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также эвакуирует персонал банков, оккупационной администрации, оперативных служб и медиков.

Также российские военные запретили жителям оккупированного поселка Первомайское, Херсонщина покидать населенный пункт.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал эфиру телеканала "Еспресо", что предприниматели в Херсоне отказываются принимать оплату российскими рублями.