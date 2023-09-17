"Их интересует только возможность показать что-то своему народу": военный Гудыменко считает, что власть РФ готова продолжать долгую войну
Юрий Гудыменко, младший сержант ВСУ, командир саперного отделения, экс-лидер Демсокиры считает, что российские власти готовы продолжать долгосрочную войну
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".
"Я совершенно точно уверен, что у России нет каких-то действительно линий в голове, на которых они думают, что войну дальше не могут продолжить. Закончится у них артиллерия – будут сажать людей с автоматами, закончатся автоматы – будут сражаться с "мосинками", закончится военная обувь – будут сажать в лаптях, их никогда не интересовали такие детали", - отметил он.
Военный добавил, что все, что интересует российские власти – это возможность показать что-то своему народу и выдать это за невероятную победу, получить за нее медаль и очередное повышение в звании.
"И так же мы не раз видели, как россияне не могут реалистично оценить ситуацию из-за того, что их ложь во внутренних бумагах настолько не соответствует реальности, что создается реальность дубль два", - добавил Гудыменко.
- 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевку неподалеку от Бахмута Донецкой области, однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным.
- В течение 14 сентября Силы обороны успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области. По данным Генштаба, утром 15 сентября стало известно, что ВСУ овладели Андреевкой.
- В Институте изучения войны отмечают, что после увольнения ВСУ Андреевки возле Бахмута тактическая ситуация для армии РФ ухудшилась.
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