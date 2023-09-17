"Их интересует только возможность показать что-то своему народу": военный Гудыменко считает, что власть РФ готова продолжать долгую войну

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Я совершенно точно уверен, что у России нет каких-то действительно линий в голове, на которых они думают, что войну дальше не могут продолжить. Закончится у них артиллерия – будут сажать людей с автоматами, закончатся автоматы – будут сражаться с "мосинками", закончится военная обувь – будут сажать в лаптях, их никогда не интересовали такие детали", - отметил он.

Военный добавил, что все, что интересует российские власти – это возможность показать что-то своему народу и выдать это за невероятную победу, получить за нее медаль и очередное повышение в звании.

"И так же мы не раз видели, как россияне не могут реалистично оценить ситуацию из-за того, что их ложь во внутренних бумагах настолько не соответствует реальности, что создается реальность дубль два", - добавил Гудыменко.