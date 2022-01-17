Их должно быть меньше, - Песков ответил на заявление Нуланд о 18 сценариях США на случай вторжения РФ в Украину

Об этом пишет ТАСС.



"Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно, Россия думает, как обеспечить собственную безопасность. Мы знаем от уважаемой Нуланд, что США имеют 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии изучаем. Считаем, что на самом деле их должно быть гораздо меньше, ведь постановка вопроса предельно корректна у нас", - заявил Песков.



Он отметил, что в таких вопросах не стоит задача усложнять то, что не является сложным.



"Мы надеемся, что, как и говорили уже наши американские собеседники, на этой неделе что-то им удастся сформулировать в письменном виде", - сообщил пресс-секретарь президента России.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты с союзниками разработали 18 сценариев на случай агрессии РФ против Украины.

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