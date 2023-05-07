Их убила война, их больше не будет, этих студентов никогда больше не будет. Этой Украины больше не будет. Этих простых работяг, фермеров, музыкантов, актеров, поэтов, спортсменов, депутатов и да, военных, профессиональных военных. Они первыми легли, чтобы мы могли жить, дышать, есть, и быть людьми и... хотя бы об этом помнили.

На площади Рынок во Львове эта страшная инсталляция. "Во Львове на площади Рынок организовали однодневную акцию "Дипломы, которые никогда не выдадут". Она посвящена студентам, погибшим в Мариуполе, Харькове, Буче, Чернобаевке, Николаеве, Чернигове, других украинских городах, тем молодым людям, которые не успели окончить учебное заведение и получить дипломы".

Эта пустота, где должна быть жизнь. Они так молоды, у них были бы дети и дети детей. Будущее. Их больше нет. Их никогда больше не будет

Не знаю, кто автор идеи, но это гениально и страшно. Эта пустота, где должна быть жизнь. Они так молоды, у них были бы дети и дети детей. Будущее. Их больше нет. Их никогда больше не будет.

Нам дадут деньги, мы купим кирпич и мы отстроим нашу свободную страну, мы отстроим свою Украину, она станет лучше и еще красивее, все разрушенные села, все наши города... Но... где мы возьмем таких пацанов, девушек, лучших из лучших, они первые ушли, они не ждали повесток.

***

Они так и остались там, на полях Украины, под развалинами наших непокоренных городов, сел и населенных пунктов, о которых мы ничего не знали до этого проклятия, – этой страшной войны. Дети, дочери, сыновья, которые никогда не станут инженерами, учителями… родителями и никогда не смогут увидеть глаза своих детей.

Их больше никогда не будет.

Специально для Еспресо

Об авторе. Майкл Мышкало (Михаил Мышкало), журналист, писатель

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