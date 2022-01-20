"Их банки не смогут работать с долларами": Байден допустил вторжение Путина в Украину и пообещал "катастрофу для РФ"

Об этом Байден сказал во время пресс-конференции, передает "РБК-Украина" .



"Я предполагаю, что он (Путин – ред.) вторгнется (в Украину – ред.). Америка будет отправлять больше войск в Польшу, Румынию и другие соседние страны, если Путин все же вторгнется в Украину", - сказал Байден.



Президент США подчеркнул, что такое развитие событий имело бы "самые серьезные последствия" со времен Второй мировой войны.



"Конечно, есть повод для опасений. Если он вторгнется в Украину... Такого не происходило со времен Второй мировой войны. Это имело бы самые серьезные последствия того, что происходило в мире с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны. Я очень озабочен. Единственное, что может быть хуже умышленной войны, это ненамеренная война. И я озабочен тем, что это может выйти из-под контроля. Я надеюсь, что Владимир Путин понимает, что он не в лучшем положении, чтобы доминировать в мире" , – сказал Байден.



Президент США также пригрозил катастрофическими последствиями для РФ в случае нового вторжения в Украину.



"Если они собираются вторгнуться, они за это заплатят. Их банки не смогут работать с долларами. Если они действительно сделают то, на что способны, с сосредоточенными на границе силами, это будет катастрофой для России", - сказал Байден.



В то же время президент США отметил, что переговоры с РФ пока не принесли результата.



"Пока три встречи, которые у нас прошли - в рамках ОБСЕ и другие, - не принесли какого-либо результата", - сказал Байден.