IKEA прекращает работать в РФ и предоставит Украине €20 млн из-за российского вторжения

Об этом сообщила пресс-служба IKEA .



"Сокрушительная война в Украине - это человеческая трагедия, и наше глубокое сочувствие и беспокойство связаны с миллионами пострадавших. Непосредственными действиями Inter IKEA Group и Ingka Group были поддержка личной безопасности и безопасности сотрудников IKEA и их семей, и мы будем это делать и дальше "Война уже оказала огромное влияние на человека. Это также приводит к серьезным перебоям в цепочке поставок и условий торговли. По всем этим причинам группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России", - отметили в компании.



IKEA приостанавливает экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них, производственные операции в РФ, то есть поставки от всех субпоставщиков в эти подразделения временно недоступны; розничные операции IKEA в России, но ТЦ "Мега" будет продолжать работу.



"Фонд IKEA, который финансирует фонд Ingka, сегодня (3 марта, - ред.) объявил о немедленном пожертвовании в размере €20 млн на гуманитарную помощь тем, кто был вынужденно перемещен в результате конфликта в Украине", - отметили в IKEA.



Также компания сначала выделяет по €10 млн поддержки продуктов и другую помощь УВКБ ООН, Save the Children и другим организациям, работающим на местных рынках.

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