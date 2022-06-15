IKEA полностью сворачивает бизнес в России и Беларуси и продает все активы
Компания по производству мебели IKEA полностью уходит из России и Беларуси, сотрудников сократят, а все активы компании продадут другому владельцу
Об этом говорится в заявлении компании.
"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Учитывая это, мы не видим возможности возобновить продажи в ближайшем будущем. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение приведет к оптимизации [сокращения], коснется многих сотрудников, — говорится в заявлении компании.
РБК добавляет , что ИКЕА лишится производственных активов в России и продаст все четыре фабрики. Компания уже приступила к поиску новых владельцев для предприятий в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
"Импорт и экспорт продукции IKEA в Россию и Беларусь и из России и из Беларуси будут остановлены. Два офиса закупок и логистики, принадлежащих ИКЕА, в Москве и Минске закроются навсегда", - добавляют в заявлении.
Телеграмма издания Baza сообщает , что в настоящее время руководство IKEA проводит онлайн-собрание со своими сотрудниками (приблизительно 20 тысяч человек). На встрече было озвучено, что работать в России больше не будет. Своим сотрудникам IKEA предлагает увольнения по соглашению сторон с выплатой нескольких окладов.
- IKEA приостановила свою деятельность в России после вторжения в Украину, но товары компании продавали на маркетплейсах. Теперь компания решила отказаться от этого.
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