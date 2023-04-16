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OPINION

Иисус Христос - суперзвезда

Галина Пагутяк
16 апреля, 2023 воскресенье
08:00
Мнение

Я уверена, что никто из моих ровесников, которым удалось дожить до 2023 года, не захотел бы вернуться в свою юность

СССР вступил в фазу развитого социализма. В канун Пасхи в большом городе главный храм окружили дружинники с красными повязками на рукавах и не пускают молодежь комсомольского возраста на литургию. Рабочую или студенческую, без разницы.

Но этой ночью я могла слушать на пленочном магнитофоне рок-оперу "Иисус Христос — суперзвезда". Вместо литургии, на которой пьяный в стельку поп единой "канонической" церкви уронил кадило. Я еще не понимала в свои 18 лет, как мне повезло, потому что второй раз я смогла услышать эту оперу через 40 лет, когда ее показали по телевизору. А два года назад я приобрела две виниловые пластинки, и даже книжечку с либретто. Вот сесть бы сейчас в машину времени с этими пластинками и книжечкой.

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Я уверена, что никто из моих ровесников, которым удалось дожить до 2023 года, не захотел бы вернуться в свою юность. Разве что совсем тупые — тем все равно, где жить, лишь бы была колбаса по 2.20

Я уверена, что никто из моих ровесников, которым удалось дожить до 2023 года, не захотел бы вернуться в свою юность. Разве что совсем тупые — тем все равно, где жить, лишь бы была колбаса по 2.20. Потому что за нами ходили с ножницами и старались не только остричь волосы, но и крылья. Где преподавательница послала моего однокурсника прямо на экзамене сбрить бороду, а меня вычитала за мои вьющиеся от природы волосы. Где молодежь унижали на каждом шагу, называя сопляками, или еще и хуже, где отсутствие комсомольского билета делало невозможным обучение. Где у тебя были только обязанности и права. Где тебя запросто отправляли в подвал Первого отдела запугивать или вербовать. Где ребята, которые не хотели идти в армию, притворялись сумасшедшими, хотя методы советской психиатрии могли сделать из пациента овоща.

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Карательное образование, карательная медицина. Творческая молодежь должна была подчиняться диктату социалистического реализма, а поскольку не все этого хотели, то шли в андеграунд, чтобы хоть немного реализовать себя, с такими маленькими крыльями. А в 90-е уже было поздно отращивать новые, да и культуру и так рейдернули бывшие комсомольские главари.

Когда я включаю проигрыватель или смотрю в ютубе фильм-оперу "Иисус Христос – суперзвезда", то не чувствую ностальгии по своей убогой юности, и по тем джинсам, которые мне купили родители на первом курсе. Вранглер 50 размера при моем 42-м, которые пришлось перешивать полностью, и за них преподаватели Львовского универа меня тоже упрекали. Не наша советская девушка. Но благодаря Битлам, Стоунзам, Пинкфлойду, а также французским экзистенциалистам и "Чайке Джонатан Ливингстон" я смогла перейти зловонное болото фальши и лицемерия.

В конце концов был Иисус Христос, суперзвезда, собиравший к себе молодежь и говорящий им: будьте собой. С Ним не было старых маразматиков-фарисеев, только свободные девушки и парни в футболках, джинсах и банданах. Он не обрезал им крылья, Он помогал их отрастить, и говорил не слушать старших, если это идиоты. Ибо из ребенка, который не бунтует против родителей, ничего толкового не получится. Каждое поколение должно идти против течения или против ветра.

Иисус Христос, суперзвезда, который собирал к себе молодежь и говорил им: будьте собой. С Ним не было старых маразматиков-фарисеев, только свободные девушки и парни в футболках, джинсах и банданах. Он не обрезал им крылья, Он помогал их отрастить, и говорил не слушать старших, если они идиоты. Ибо из ребенка, который не бунтует против родителей, ничего толкового не получится. Каждое поколение должно идти против течения или против ветра

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Остеклевшие глаза, уставившиеся в экран смартфона, сгорбленная спина на диване, сиденье за партой. Где тот Иисус суперзвезда, который заставил бы детей подняться и уйти с Ним из мира селфи и тик-токов через пустыню, чтобы танцевать под звездами? Нонконформист, а не раскомплексованный либерал, зарабатывающий на опустошении юных душ миллиарды?

Экранизация 1973 года, безобидная и искренняя, гармонирует с мощной музыкой Ллойда Вебера. А экранизация 2000 года – это уже понты и спецэффекты, о ней даже никто не вспоминает.

Состарившиеся хиппи, фанаты Вудстока, приходят на Земляничную поляну в Центральном парке Нью-Йорка ностальгировать, потому что есть по чему. Их потрепанные крылья устало свисают.

"Он нас погубит!" – кричала испуганная толпа Христу. "Он нас уволил раз и навсегда", — шелестят увядшие губы. Иисус Христос. Суперзвезда.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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