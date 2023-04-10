Иисус – это честность. Прежде всего
Христос тоже мог бы объявить перемирие с дьяволом накануне иудейского праздника
Дьявол и предлагал ему просто поклониться и получить все. Но Он знал, что свобода приходит через мучения, смерть и воскресение.
Дьявол – лишь Дух, воплощающийся в людях. Сегодня он воплотился в россиянах.
Украине предлагают перемирие. Что-то напутали в Ватикане. Пасха – это праздник жертвы Христовой, праздник страданий и победы. Перемирием не одерживаются победы.
Думаю, если бы Христос встретил Папу Франциска по дороге из Рима, то на вопрос понтифика: Quo vadis? - ответил бы: иду снова умирать за тебя
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Думаю, если бы Христос встретил Папу Франциска по дороге из Рима, то на вопрос понтифика: Quo vadis? – ответил бы: иду снова умирать за тебя.
Иисус – это честность. Прежде всего. Это любовь и жертва. И это бескомпромиссность в борьбе со злом. Жаль, что те, кто называет себя Его слугами, забывают, чему учил Учитель.
Об авторе. Василий Зима, журналист
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