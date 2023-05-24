ИИ сгенерировал персонажей "Гарри Поттера" на службе в ВСУ
Искусственный интеллект создал изображение героев известной саги Джоан Роулинг, если бы они находились в рядах украинской армии
Ролик опубликовало Министерство обороны Украины в Twitter.
"В мире литературы есть много персонажей, мечтающих присоединиться к #UAarmy – стать на сторону добра", - говорится в сообщении.
На видео Гарри Поттер, другие ученики и преподаватели школы магии Хогвартс изображены в военной форме. В частности, сам главный герой – с шевроном синего цвета, его лучший друг Рон Уизли – с опознавательным знаком ВСУ – желтой лентой на шлеме.
ИИ также изобразил директора школы магии Дамблдора, братьев Уизли, Драко Малфоя, Хагрида и других.
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