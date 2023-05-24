ИИ сгенерировал персонажей "Гарри Поттера" на службе в ВСУ

Ролик опубликовало Министерство обороны Украины в Twitter.

"В мире литературы есть много персонажей, мечтающих присоединиться к #UAarmy – стать на сторону добра", - говорится в сообщении.

На видео Гарри Поттер, другие ученики и преподаватели школы магии Хогвартс изображены в военной форме. В частности, сам главный герой – с шевроном синего цвета, его лучший друг Рон Уизли – с опознавательным знаком ВСУ – желтой лентой на шлеме.

ИИ также изобразил директора школы магии Дамблдора, братьев Уизли, Драко Малфоя, Хагрида и других.