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Главная Наука ИИ расшифровал надписи на древнем свитке времен извержения вулкана Везувия

ИИ расшифровал надписи на древнем свитке времен извержения вулкана Везувия

16 октября, 2023 понедельник
09:58
Наука

Двое студентов, Люк Фарритор и Юсеф Надер, обнаружили первое полное слово из скриптов на свитках, используя искусственный интеллект. Это слово - "πορϕυρας", означает "пурпурный". Считается, что это может касаться одежды или ранга.

Об этом сообщает Science Alert .

В марте ученые из Университета Кентукки запустили проект Vesuvius Challenge, опубликовав тысячи рентгеновских изображений обугленных свитков из Геркуланума.

Похороненные после извержения Везувия в 79 году н.э., свитки не были обнаружены до 18 века, пока рабочие не наткнулись на остатки роскошной виллы, которая, вероятно, принадлежала Луцию Кальпурнию Пизо Цезонину, тестю Юлия Цезаря.

В настоящее время два студента претендуют на первые премии: Люк Фарритор, студент компьютерных наук из Университета Небраски-Линкольна, и Юсеф Надер, аспирант по биоробототехнике из Вольного университета Берлина в Германии.

Фарритор и Надер независимо друг от друга идентифицировали слово "πορϕυρας" (или "porphyras", используя современные греческие символы), что означает "пурпурный" – это первое полное слово, которое удалось расшифровать из скриптов с помощью программного обеспечения с искусственным интеллектом.

В Древнем Риме пурпурный был важным цветом, часто олицетворявшим богатство и статус. Считается, что это слово могло относиться к одежде или рангу, хотя для того чтобы знать наверняка, нужен дальнейший анализ свитков.

В августе Фарритор научил ИИ работать с паттерном "растрескивания", обнаруженным на свитке, - рисунком, который может указывать на следы от чернил. Когда искусственный интеллект обнаружил больше растрескиваний и мазков чернил, новые учебные данные означали, что он стал лучше распознавать другие узоры, и в конце концов появилось слово "porphyras".

Надер также использовал подход машинного обучения, но учил ИИ искать фигуры на изображениях, которые выглядели так, будто они могли быть буквами. Когда ИИ идентифицировал новые шаблоны, показывая ему, как эти шаблоны должны выглядеть, – удалось выделить слово "porphyras", а также некоторые соседние буквы.

Имея достаточное количество обучающих данных, эти механизмы ИИ способны подмечать очень незначительные изменения текстуры на рентгеновских снимках, обнаруживая мазки чернил, невидимые для человеческого глаза.

Главный приз Vesuvius Challenge – 700 тысяч долларов – достанется тому, кто сможет прочитать четыре или более отрывков из одного из этих свернутых свитков.

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Мир
Технологии
искусственный интеллект
США
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