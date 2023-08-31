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ИИ победил трех профессиональных пилотов в гонке дронов

31 августа, 2023 четверг
11:16
Наука

Автономная система Swift, объединяющая алгоритмы искусственного интеллекта, обогнала чемпионов мира несколько раз и установила самое быстрое рекордное время гонки дронов

Об этом сообщает Science Alert.

Swift – это автономная система, которая обогнала чемпионов мира в 15 из 25 гонок на трассе с многочисленными крутыми поворотами и стремительными оборотами, спроектированной профессиональным пилотом дронов.

Разработанный исследователями Цюрихского университета, Swift объединяет алгоритмы обучения ИИ с одной камерой и встроенными датчиками, обнаруживающими окружающую среду и движение дрона.

Исследовательница Элиа Кауфманн стремилась создать систему, которая не зависела бы от внешних камер для обнаружения движения, как это было в предыдущих беспилотных гонках на дронах.

"Достичь уровня профессиональных пилотов с автономным беспилотником является сложной задачей, поскольку робот должен летать на своих физических пределах, оценивая свою скорость и местоположение на схеме исключительно с помощью бортовых датчиков", - отмечает Кауфманн.

Гонки дронов от первого лица предполагают полет беспилотника вокруг трассы, усеянной воротами, через которые нужно пройти аккуратно во избежание аварии. Пилоты видят курс с помощью видео с камеры, установленной на беспилотнике. Также Swift имеет встроенную камеру и инерционный датчик для измерения ускорения и вращения дрона.

Хотя Swift проиграл 40% гонок, он обогнал каждого пилота несколько раз и установил самое быстрое рекордное время гонки, на пол секунды быстрее, чем лучший результат среди людей.

Что известно об искусственном интеллекте

18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встреч с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины. Программа не работает только на временно оккупированных Россией украинских территориях.

Эксперты считают , что искусственный интеллект способен разрушить рынок труда, повлияв на 300 млн рабочих мест.

Однако 28 марта стало известно, что Евросоюз профинансировал исследование и разработку многоязычного искусственного разговорного интеллекта для своих оборонных нужд.

29 марта главы правительств стран Европы призвали технологических гигантов бороться с дезинформацией в соцсетях.

19 апреля бизнесмен Илон Маск заявил , что искусственный интеллект, который он планирует создать, будет пытаться "понять природу Вселенной" и с меньшей вероятностью захочет "уничтожить человечество".

26 апреля генеральный директор Spotify Даниэль Эк рассказал , что музыкальная индустрия имеет "оправданные опасения" по поводу песен, которые создал искусственный интеллект.

Согласно исследованию Всемирного экономического форума, технологии и искусственный интеллект могут лишить работы 26 млн человек в течение 5 лет.

Джеффри Хинтон, автор технологии, легшей в основу ИИ, заявил , искусственный интеллект может вызвать целый ряд угроз - среди которых фейки и безработица.

9 мая стало известно, что стриминговый сервис Spotify удалил со своей платформы десятки тысяч песен, написанных искусственным интеллектом с помощью музыкального стартапа Boomy.

2 июня мобильное приложение с чат-ботом от OpenAI ChatGPT стало доступным в Украине. Тогда им могли воспользоваться только владельцы гаджетов на операционной системе iOS.

5 июля стало известно, что сверхпопулярный чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, запущенный в ноябре, впервые в июне получил меньший ежемесячный трафик на своем вебсайте.

23 июля компания OpenAI анонсировала запуск приложения ChatGPT для Android.

28 июля стало известно, что сенаторы США, озабоченные злонамеренным потенциалом искусственного интеллекта, вызовут разработчиков, руководителей и экспертов на слушания в конце этого года относительно возможных законодательных гарантий.

Некоторые из крупнейших в мире рекламодателей от пищевого гиганта Nestle до многонациональной компании потребительских товаров Unilever экспериментируют с использованием генеративного программного обеспечения ИИ, такого как ChatGPT и DALL-E, для сокращения расхода и повышения производительности.

Microsoft Corp. в Японии запустит изолированную версию чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, который будет способен обрабатывать секретную информацию государственных органов и конфиденциальные данные корпораций.

Некоторые из крупнейших в мире рекламодателей от пищевого гиганта Nestle до многонациональной компании потребительских товаров Unilever экспериментируют с использованием генеративного программного обеспечения ИИ, такого как ChatGPT и DALL-E, для сокращения расхода и повышения производительности.

Microsoft Corp. в Японии запустит изолированную версию чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, который будет способен обрабатывать секретную информацию государственных органов и конфиденциальные данные корпораций.

30 августа Google представила новую функцию искусственного интеллекта в программе видеозвонков Meet, которая может заменить человека во время рабочих встреч.

Мир
Технологии
искусственный интеллект
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