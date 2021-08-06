Игры в Токио: велогонщица Старикова блестяще вышла в 1/8 финала Олимпиады-2020
Украинка Елена Старикова выиграла свой заезд в 1/16 финала турнира по велотреку на Олимпиаде-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Елена Старикова выиграла свой заезд в 1/16 финала в дисциплине велотрека - спринт. Украинка сумела обогнать представительницу Австралии Элисе Эндрюс и вышла в 1/8 финала. Финальные стадии спринта пройдут 7 августа.
Другая украинка Любовь Басова вылетела из соревнований, проиграв в утешительном заезде за выход в 1/16 финала.
За 14 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 13 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Каратистка Анжелика Терлюга заняла второе место в весовой категории до 55 кг.
Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг. Также бронзовые медали Украине принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.
Кроме этого, по меньшей мере серебряную награду Украины гарантировал боксер Александр Хижняк, который вышел в финал в категории до 75 кг.
- 6 августа украинский каратистка Анита Серегина не смогла квалифицироваться в полуфинал Олимпиады-2020.
- После этого украинский прыгун в воду Алексей Середа уверенно прошел в полуфинал Олимпийских игр .
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