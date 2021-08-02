Игры в Токио: украинец вышел в финал Олимпиады-2020 в метании молота

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На летней Олимпиаде в Токио прошла квалификация в метании молота среди мужчин. Квалификационный норматив для прямого выхода в финал составил - 77,50 м.



20-летний Михаил Кохан в первой попытке метнул на 76,82 м, а во второй показал результат 78,36 м - это 5-й показатель в квалификации



Еще один украинец Глеб Пискунов не сумевший пройти в финал. Его лучше попытка - 73,84 м.



Финал Олимпиады-2020 в метании молота пройдет 4 августа.



Олимпиада-2020



Легкая атлетика. метание молота



Квалификация



1. Войцех Новицки (Польша) - 79,78 м



2. Руди Винклер (США) - 78,81 м



3. Эйвинд Хенриксен - (Норвегия) - 78,79 м

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5. Михаил Кохан (Украина) - 78,36 м



20. Глеб Пискунов (Украина) - 73,84 м

2 августа украинка Алла Черкасова вышла в полуфинал турнира по вольной борьбе на Олимпиаде-2020 в Токио.