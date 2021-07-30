Игры в Токио: мужчины легкоатлеты провалили квалификацию в финал Олимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Андрей Проценко не смог выйти в финал Олимпиады-2020 по прыжкам в высоту. Для квалификации необходимо было взять высоту 2,30 м или попасть в число 12 лучших по результатам в двух группах квалификации. Украинец показал результат 2,25 м и занял 14-е место в своей группе квалификации.



Никита Нестеренко боролся за финал Олимпиады в метании диска. Ему было необходимо показать результат 66 метров или стать одним из 12 лучших по результатам в двух группах квалификации.



Результат Нестеренко - 60,95 м, что позволило ему стать 20-м в квалификации. Это, как и Проценко, недостаточно, чтобы выступить в финале и побороться за медаль.



За шесть соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.

30 июля боксер Анна Лысенко проиграла в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио.