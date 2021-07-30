Игры в Токио: мужчины легкоатлеты провалили квалификацию в финал Олимпиады-2020
Украинские легкоатлеты Андрей Проценко и Никита Нестеренко не сумели квалифицироваться в финал Олимпиады-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Андрей Проценко не смог выйти в финал Олимпиады-2020 по прыжкам в высоту. Для квалификации необходимо было взять высоту 2,30 м или попасть в число 12 лучших по результатам в двух группах квалификации. Украинец показал результат 2,25 м и занял 14-е место в своей группе квалификации.
Никита Нестеренко боролся за финал Олимпиады в метании диска. Ему было необходимо показать результат 66 метров или стать одним из 12 лучших по результатам в двух группах квалификации.
Результат Нестеренко - 60,95 м, что позволило ему стать 20-м в квалификации. Это, как и Проценко, недостаточно, чтобы выступить в финале и побороться за медаль.
За шесть соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.
- 30 июля боксер Анна Лысенко проиграла в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио.
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