Игры в Токио: легкоатлет Кохан остановился в шаге от медали на Олимпиаде-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Завершился турнир по метанию молота на Олимпиаде-2020. В финале соревнования принял участие 20-летний Михаил Кохан. Украинец остановился в шаге от медали и показал 4-й результат - 80,39 м в лучшей попытке.



Победу одержал поляк Войцех Новицки, он метнул молот на дистанцию 82,52 м.



Олимпиады-2020



Легкая атлетика. метание молота



Финал



1. Войцех Новицки (Польша) - 82,52 м



2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) - 81,58



3. Файдек (Польша) - 81,53



4. Михаил Кохан (Украина) - 80,39

За 12 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила 11 наград. Золото в категории до 87 кг выиграл борец греко-римского стиля Жан Беленюк. У еще одного борца-"классика" Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.



Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

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