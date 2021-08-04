Игры в Токио: легкоатлет Кохан остановился в шаге от медали на Олимпиаде-2020
Украинец Михаил Кохан занял четвертое место в финале Олимпиады-2020 в метании молота
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Завершился турнир по метанию молота на Олимпиаде-2020. В финале соревнования принял участие 20-летний Михаил Кохан. Украинец остановился в шаге от медали и показал 4-й результат - 80,39 м в лучшей попытке.
Победу одержал поляк Войцех Новицки, он метнул молот на дистанцию 82,52 м.
Олимпиады-2020
Легкая атлетика. метание молота
Финал
1. Войцех Новицки (Польша) - 82,52 м
2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) - 81,58
3. Файдек (Польша) - 81,53
4. Михаил Кохан (Украина) - 80,39
За 12 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила 11 наград. Золото в категории до 87 кг выиграл борец греко-римского стиля Жан Беленюк. У еще одного борца-"классика" Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.
Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.
- Напомним, 4 августа Жан Беленюк в финале Олимпийских игр победил Виктора Лоринца из Венгрии и принес Украине первое золото в Токио.
- Также в среду еще один борец греко-римского стиля Парвиз Насибов выиграл для Украины серебро .
- Кроме этого, 4 августа Украинская Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу среди дуэтов в артистическом плавании.
- После этого Ирина Коляденко победила в бронзовом финале Олимпиады в категории до 62 кг.
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