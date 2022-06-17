Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.

"В части Левобережного района, близкого к с. Виноградное, из газовых труб ушла вода. Это признак тестирования газовой системы, которая говорит о планах подать газ со стороны Новоазовска. В случае запуска такого "эксперимента" из-за повреждения магистральных труб - это забава со взрывчаткой на целый город. Но это точно не останавливает оккупантов", - сообщил он.

Также россияне не решают проблему с водоснабжением. Очереди за водой вырастают. Люди добывают ее преимущественно из уличных рек. Источники сообщают, что давление в трубах в 4 раза меньше необходимого. Если воду подадут во все районы Мариуполя, она исчезнет и там, где сейчас.

"Еда. Анонс об отмене гуманитарки для трудоспособных сработал. Люди в ужасе массово идут на работу. Избегают разбора завалов, но метут улицы", - добавил Петр Андрющенко.

Ранее в Мариуполе оккупанты провели "эксперимент" по электрификации, в результате чего 10 июня загорелся маслозавод и были уничтожены тысячи тонн семян.

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