"Игры со взрывчаткой на весь город": в Мариуполе оккупанты планируют эксперимент с газоснабжением, - советник мэра
В Мариуполе россияне планируют подать газ со стороны Новоазовска, но из-за повреждения труб это может привести к взрыву на весь город
Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.
"В части Левобережного района, близкого к с. Виноградное, из газовых труб ушла вода. Это признак тестирования газовой системы, которая говорит о планах подать газ со стороны Новоазовска. В случае запуска такого "эксперимента" из-за повреждения магистральных труб - это забава со взрывчаткой на целый город. Но это точно не останавливает оккупантов", - сообщил он.
Также россияне не решают проблему с водоснабжением. Очереди за водой вырастают. Люди добывают ее преимущественно из уличных рек. Источники сообщают, что давление в трубах в 4 раза меньше необходимого. Если воду подадут во все районы Мариуполя, она исчезнет и там, где сейчас.
"Еда. Анонс об отмене гуманитарки для трудоспособных сработал. Люди в ужасе массово идут на работу. Избегают разбора завалов, но метут улицы", - добавил Петр Андрющенко.
- Ранее в Мариуполе оккупанты провели "эксперимент" по электрификации, в результате чего 10 июня загорелся маслозавод и были уничтожены тысячи тонн семян.
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