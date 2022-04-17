"Игры непокоренных": ветеран Нацгвардии Родион Ситдиков завоевал первую золотую медаль для Украины
Сборная Украины на "Играх непокоренных" в Гааге завоевала первую золотую медаль
Об этом сообщает официальная страница украинской команды Invictus Games.
"Украина! У нас первая медаль на Invictus Games The Hague 2020! Родион Ситдиков завоевал золото в толкании ядра с результатом 9,46 м", - говорится в сообщении.
Известно, что в 2015 году после участия в боях в Луганской области у него диагностировали онкозаболевание, но он смог войти в ремиссию.
- Напомним, на "Играх непокоренных" в Нидерландах Меган Маркл приветствовала украинскую команду словами " Слава Украине ".
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