Игры непокоренных: Украина с 16 медалями завершила выступления на соревнованиях
Сборная Украины с 16 завоеванными медалями завершила выступления на Играх непокоренных в Гааге
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В последний соревновательный день Игр непокоренных в Гааге соревновались в двух видах спорта: велоспорте, а также баскетболе на колясках. Для Украины сегодня наград не нашлось.
Сборная Украины закончила выступления на Играх непокоренных с 16 наградами, пять из них – золотые.
Трем спортсменам удалось закончить соревнования, выиграв две медали: Виктор Легкодух получил золото и серебро в толкании ядра и гребле, а Игорь Галушка медали взял в двух видах гребли. На счету Андрея Бадарака золото и бронза в плавании.
Для Украины это были уже третьи Игры непокоренных. В 2017 году в канадском Торонто команда завоевала 14 медалей, а на прошлых в Сиднее – 20.
Сначала Игры непокоренных в Гааге должны были пройти в 2020 году, но были перенесены.
- 17 апреля ветеран Нацгвардии Родион Ситдиков принес Украине в толкании ядра первую золотую награду Игр непокоренных.
- 21 апреля Украина обыграла Францию в баскетболе на колясках.
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