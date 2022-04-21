"Игры Непокоренных". Украина обыграла Францию в баскетболе на колясках
Сборная Украины победила со счетом 12:8
Об этом в Фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.
"Вооруженные Силы Украины приветствуют Национальную сборную команду Украины на Играх Непокоренных 2022, которая со счетом 12:8 победила команду Франции в баскетболе на колясках. Это первый международный матч нашей команды и он очень вдохновил выигрывать постоянно. Сегодня у команды еще две игры, поэтому будем болеть за украинских Непокоренных во время участия в Играх Непокоренных 2022 года в Гааге", - говорится в сообщении.
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