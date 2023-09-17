Игры Непокоренных-2023 завершены: Украина показала свой лучший результат в истории
Сборная Украины завершила прошедшие в немецком Дюссельдорфе выступления на Играх Непокоренных-2023
Об этом сообщает "Суспильне".
Украинскую команду на Играх Непокоренных-2023 представил самый большой состав в нашей истории – 25 участников. Среди них – военные и ветераны ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и добровольческих батальонов.
Украинцы соревновались в 9 видах спорта: легкой атлетике, пауэрлифтинге, гребле на тренажерах, плавании, стрельбе из лука, велоспорте, сидя волейболе, баскетболе на колясках и настольном теннисе, который в этом году дебютировал в программе Игр. Ряд украинских участников выступили и в регби на колясках: в составе объединенной команды, в которую вошли воины разных стран.
Главной целью Игр непокоренных являются не добытые медали, а реабилитация раненых военных и ветеранов. Но в течение 7 соревновательных дней среди участников разыгрывали награды за самые высокие результаты в разных категориях в зависимости от характера ранений или травм.
На этом турнире украинцы завоевали 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых. Для Украины это самый лучший результат в нашей истории (с момента дебюта в 2017 году).
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