Игры Непокоренных-2023 завершены: Украина показала свой лучший результат в истории

Об этом сообщает "Суспильне".

Украинскую команду на Играх Непокоренных-2023 представил самый большой состав в нашей истории – 25 участников. Среди них – военные и ветераны ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и добровольческих батальонов.

Украинцы соревновались в 9 видах спорта: легкой атлетике, пауэрлифтинге, гребле на тренажерах, плавании, стрельбе из лука, велоспорте, сидя волейболе, баскетболе на колясках и настольном теннисе, который в этом году дебютировал в программе Игр. Ряд украинских участников выступили и в регби на колясках: в составе объединенной команды, в которую вошли воины разных стран.

Главной целью Игр непокоренных являются не добытые медали, а реабилитация раненых военных и ветеранов. Но в течение 7 соревновательных дней среди участников разыгрывали награды за самые высокие результаты в разных категориях в зависимости от характера ранений или травм.

На этом турнире украинцы завоевали 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых. Для Украины это самый лучший результат в нашей истории (с момента дебюта в 2017 году).