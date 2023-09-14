Игры Непокоренных 2023: за четыре дня соревнований Национальная сборная Украины завоевала 25 медалей

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.

"Золотые медали Непокоренные завоевали в таких видах спорта, как толкание ядра, гребля на тренажерах на четыре и одну минуту, плавание 100 м вольным стилем и 50 м на спине. Серебряные - за метание диска, прыжки в длину, паверлифтинг, греблю на тренажерах четыре и одну минуту среди женщин, плавание. Бронзовые - по результатам в легкой атлетике (бег на 100 м), метании диска, плавании (50 м брассом, 50 м вольным стилем, 50 м на спине)", - говорится в сообщении.

Фото: mva.gov.ua

Золото завоевал Назар Вознюк в заплыве на 100 м вольным стилем в категории ISC с результатом 1:09:20, седьмое место в категории ISE с результатом 1:09:81 занял Евгений Киреенок. Кроме того, еще одно золото Вознюк завоевал категории ISC в заплывах на 50 м на спине, показав результат 43:66. В этой же категории соревновался Олег Должок – он занимает пятое место заплывов с результатом 54:49.

Бронзу в плавании на 50 м на спине в категории ISB завоевал Дмитрий Половян. Он завершил дистанцию с результатом 1:17:08. В то же время Владимир Гера занял четвертое место, результат – 1:29:35. Первую свою медаль, бронзу, завоевал Александр Будько в заплыве на 50 м вольным стилем среди категории ISB. Он финишировал с результатом 50:98.

В категории ISD в заплывах 50 м вольным стилем Иван Молдун завоевал серебро (результат 59:49), Дмитрий Половян - бронзу (результат 1:10:71), а Игорь Дерман занял седьмое место с результатом 1:37:58.

"Также участники завоевали серебро на эстафете по плаванию. Ребята плыли эстафету 4 по 50 м, среди них: Назар Вознюк, Александр Пономарев, Евгений Киреенок и Игорь Дерман, которые завершили дистанцию с результатом 2:11.80. В результате Евгений Киреенок в категории ISE в заплывах на 50 м брассом занимает пятое место с результатом 40:45, а на 50 м свободным стилем занимает восьмое место с результатом 33:54", - рассказывают у Минветеранов.

Юлия Паевская в категории ISD в заплывах на 50 м вольным стилем среди женщин завоевала второе место. Дистанцию она преодолела за 45:22 секунды. Юля Шевчук в категории ISD среди женщин в заплывах на 50 м вольным стилем заняла четвертое место с результатом 1:21:07, а на дистанции 50 м на спине – третье, завершив дистанцию за 1:24:87 минуты.

Фото: mva.gov.ua

Дмитрий Козак и Александр Пономарев прошли в четвертьфинал по настольному теннису. В первом парном матче они выиграли у участников из Грузии со счетом 11:7 и прошли в четвертьфинал по настольному теннису. Далее они одержали победу у команд Новой Зеландии, Канады, Австралии. В четвертьфинале они уступили команде Израиля со счетом 9:11.

Также Национальная сборная Украины сыграла матч по баскетболу на колясках против Австралии, завершившийся со счетом 8:6 в пользу Украины.

Фото: mva.gov.ua

Фото: mva.gov.ua

Фото: mva.gov.ua

В итоге за четвертый день соревнований украинская сборная получила 8 медалей: две золотые и по три серебряные и бронзовые .