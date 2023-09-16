Игры Непокоренных 2023: в предпоследний день Украина получила пять медалей

Об этом сообщает "Общественное".

По итогу дня украинцы завоевали пять наград: два "золота" и три "бронзы". Всего за день до завершения соревнований "сине-желтые" уже 33 медали: 11 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых.

Сборная Украины завоевала четыре медали в стрельбе из лука. Чемпионкой среди начинающих в стрельбе из классического лука стала парамедикиня Юлия Шевчук. Украинка была второй в квалификации, а в плей-офф одержала четыре победы подряд и заработала свое первое "золото" Игр непокоренных. В финале она одолела француженку Мари Сесиль со счетом 6:0.

За золотую награду сражался и ветеран ВСУ Павел Лучков. Участник занял второе место в отборочном раунде открытых соревнований в блочном луке и наконец дошел до финала, где победил немца Тома Грюнвальда – 141:134. Это первая медаль Павла Лучкива на турнире.

Сразу пятеро украинцев пробились в плей-офф среди начинающих мужчин в стрельбе из классического лука. На стадии 1/8 финала остановились Константин Кобыляну и Дмитрий Половян, в четвертьфинале выбыл Максим Зубов, а Вадим Мазниченко и Владимир Товкис уступили в полуфинале и в итоге сошлись в противостоянии "бронзе". Победу и свою первую награду Invictus Games одержал Мазниченко со счетом 7:3.

Еще одну бронзовую медаль завоевала парамедикиня Юлия Паевская. Украинская доброволица была второй в квалификации в открытых соревнованиях по стрельбе из блочного лука. Тайра уступила в полуфинале американке Тиффани Гадгинс (117:129) и завершила соревнование с "бронзой", ставшей для нее второй медалью Игр.

В велоспорте Украину представили два участника. Единственную медаль в этом виде спорта завоевала ветеранка ВСУ Ярина Алиманова, выигравшая "бронзу" в дисциплине "критериум" в классе IRB3(M) среди женщин. Украинка показала время 22:46 мин. Также Алиманова стала четвертой в раздельном старте с результатом 2:48.308.