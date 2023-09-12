Игры Непокоренных 2023: Национальная сборная Украины завоевала еще 4 награды
По итогам второго соревновательного дня Invictus Game 2023 в Дюссельдорфе Национальная сборная Украины завоевала 1 золото, 2 серебра и 1 бронзовую медаль
Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.
- Владимир Гера завоевал серебро в категории IF7 на метании диска с результатом 10.50;
- Первое место по толканию ядра в категории IF1 с результатом 11.30 занял Николай Зарицкий;
- Виталий Бородавко финишировал третьим и завоевал бронзу в забеге на 100 м в категории IT7 с результатом 12.56;
- Максим Дмитраш завоевал серебряную медаль в категории IJ5 по прыжкам в длину с результатом 5.44;
- Александр Маковей с достойным результатом 18.07 в категории IF8 на метании диска завершил соревнование шестым.
Накануне состоялись финалы по эстафете 4 по 100 метров: в команде Украины участие в эстафете приняли Максим Дмитраш, Виталий Бородавка, Николай Зарицкий и Максим Зубов, прошедшие в финал, но из-за плохого самочувствия Максим Дмитраш не принял участие в финале, поэтому болел за соревнования с трибуны.
Финал эстафеты бежали Вадим Мазниченко и Дмитрий Козак, ассистент тренера по стрельбе из лука Александр Зозуляк и тренер по волейболу, сидя Юрий Зекун.
Национальная сборная Украины сыграла четвертый матч Unconquered на Invictus Games в регби на тележках против Австралии, завершившегося со счетом 16:7 в пользу Австралии.
В поддержку сборной присоединилась Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина, которая присоединилась к тренировке украинской сборной по баскетболу на колясках.
Фото: Министерство по делам ветеранов Украины
Фото: Министерство по делам ветеранов Украины
Фото: Министерство по делам ветеранов Украины
Фото: Министерство по делам ветеранов Украины
Фото: Министерство по делам ветеранов Украины
- В воскресенье, 10 сентября, сборная Украины получила 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые медали на Играх Непокоренных.
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