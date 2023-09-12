Игры Непокоренных 2023: Национальная сборная Украины завоевала еще 4 награды

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.

Владимир Гера завоевал серебро в категории IF7 на метании диска с результатом 10.50;

Первое место по толканию ядра в категории IF1 с результатом 11.30 занял Николай Зарицкий;

Виталий Бородавко финишировал третьим и завоевал бронзу в забеге на 100 м в категории IT7 с результатом 12.56;

Максим Дмитраш завоевал серебряную медаль в категории IJ5 по прыжкам в длину с результатом 5.44;

Александр Маковей с достойным результатом 18.07 в категории IF8 на метании диска завершил соревнование шестым.

Накануне состоялись финалы по эстафете 4 по 100 метров: в команде Украины участие в эстафете приняли Максим Дмитраш, Виталий Бородавка, Николай Зарицкий и Максим Зубов, прошедшие в финал, но из-за плохого самочувствия Максим Дмитраш не принял участие в финале, поэтому болел за соревнования с трибуны.

Финал эстафеты бежали Вадим Мазниченко и Дмитрий Козак, ассистент тренера по стрельбе из лука Александр Зозуляк и тренер по волейболу, сидя Юрий Зекун.

Национальная сборная Украины сыграла четвертый матч Unconquered на Invictus Games в регби на тележках против Австралии, завершившегося со счетом 16:7 в пользу Австралии.

В поддержку сборной присоединилась Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина, которая присоединилась к тренировке украинской сборной по баскетболу на колясках.

Фото: Министерство по делам ветеранов Украины

Фото: Министерство по делам ветеранов Украины

Фото: Министерство по делам ветеранов Украины

Фото: Министерство по делам ветеранов Украины

Фото: Министерство по делам ветеранов Украины