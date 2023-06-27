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Игровая зависимость в Украине не носит массовый характер — результаты первого национального исследования под эгидой МОЗ

27 июня, 2023 вторник
13:00
Новости

В 2020 году Украина легализовала игорный бизнес, создав фундамент для формирования цивилизованного рынка азартных развлечений. Сегодня бизнес и государство объединяют усилия, чтобы эта сфера становилась безопаснее для игроков

22 июня ГС "Центр ответственной игры" представил отчет по результатам первого в Украине национального исследования в сфере игровой зависимости, которое проходило при поддержке главного мецената — компании FAVBET. На мероприятии выступили представители МОЗ Украины, Министерства социальной политики Украины, КРАИЛ, Института психиатрии, а также лицензированные организаторы азартных игр.

Полный текст отчета доступен для чтения и скачивания по ссылке.

Благодаря открытости и содействию ведущих компаний отрасли — FAVBET, VULKAN CASINO и VBET, — экспертам удалось опросить более 9000 украинских игроков в онлайн-казино и наземных игорных заведениях.

Оксана Олейник, доктор медицинских наук, врач, заместитель генерального директора по научной работе и образовательной деятельности Института психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и мониторинга наркотиков

Константин Аймедов, доктор медицинских наук, профессор, автор более 400 научных работ, практик-психиатр и медицинский психолог, руководитель медицинского направления RGC

На основе изучения игрового поведения лиц, играющих в азартные игры, были впервые сформированы портреты украинского игрока, установлены критерии патологического и проблемного игрового поведения, а на их основе разработаны рекомендации для организаторов, государства и самих игроков по внедрению предупреждения, диагностирования и лечения лудомании. Авторами разработана валидизированная анкета самодиагностики для выявления проблем с азартными играми. а также презентовано клиническое руководство лечения игровой зависимости, которое будет презентовано МОЗ для внедрения в Украине (сейчас в Украине нет медицинских протоколов или стандартов лечения игромании). Представленный отчет также станет основой для внедрения других социальных проектов, направленных на защиту общества от игровой зависимости.

Сергей Шум, кандидат медицинских наук, врач, юрист, генеральный директор Института психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и мониторинга наркотиков

По данным Национальной службы здоровья Украины, даже несмотря на высокую популярность азартных развлечений, игровая зависимость не носит массовый характер — за I полугодие 2023 ее диагностировали только у 27 человек. Впрочем, гендиректор Государственного учреждения "Институт психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и мониторинга наркотиков МОЗ Украины" Сергей Шум подчеркнул, что отсутствие проблемы — не повод для бездействия: "Даже если был бы обнаружен один больной, Минздрав все равно должен разработать какое-либо клиническое учреждение. мы презентовали сегодня во время мероприятия".

Член КРАИЛ Кристина Дутка сообщила, что Комиссия вместе уже начала работу над созданием комплексной государственной программы предупреждения лудомании на основе данных и выводов Отчета.

Ксения Тюрикова, директор по коммуникациям FAVBET

Директор по коммуникациям FAVBET Ксения Тюрикова подчеркнула, что FAVBET планирует использовать рекомендации из Отчета для разработки программ искусственного интеллекта, направленных на выявление проблемных и патологических игроков, а также присоединиться к дальнейшим социальным проектам Центра. В то же время она призвала всех лицензионных организаторов в Украине объединять усилия по этой важной социальной инициативе.

"Это исследование имеет большое значение для благосостояния украинских игроков, и мы рады, что вокруг него объединились лидеры азартной сферы и ответственные государственные органы. Это однозначно сигнал для всей отрасли и еще один шаг к формированию азартного рынка по лучшим мировым стандартам", — сказала директор по коммуникациям FAVBET.

Зоряна Топорецкая – доктор юридических наук, доцент, руководитель научного направления RGC

Елена Хаустова, доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии НМУ им. О. Богомольца

Ольга Исаева, модератор, руководитель Общественного союза "Центр ответственной игры"

Татьяна Синицкая, кандидат психологических наук, автор более 50 научных работ по проблемам аддиктивного поведения

Кристина Дутка, член КРАИЛ

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