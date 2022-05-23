Игровая платформа Xbox официально запустится в Украине, - Федоров

Об этом он написал в Telegram по итогам встречи с президентом Microsoft Брэдом Смитом в Давосе.

"Xbox официально запустится в Украине. Наконец-то у нас появятся украинские аккаунты, а у консолей - украинский язык", - отметил Федоров.

По его словам, правительство будет сотрудничать с Microsoft по документированию военных преступлений РФ.

"Кроме этого команда Microsoft планирует помочь цифровой индустрии Украине во время восстановления", - написал вице-премьер.