Об этом говорится в twitter киберспортивной организации ESL Counter-Strike.

Костылев обошел датчанина Николая "dev1ce" Ридтца и шведа Патрика "F0rest" Линдберга. Награждение состоялось в рамках киберспортивного турнира IEM Rio Major 2022 года.

Александр Костилев является членом украинской киберспортивной организации NAVI.

Команды NAVI считаются одними из самых успешных среди мировых киберспортсменов в играх Counter-Strike и Dota 2. В 2010 году команда игры CS:GO в первую за всю историю киберспорта победила в трех крупнейших мировых турнирах за один год.

10 декабря 2021 Александр Костылев уже был признан лучшим киберспортсменом года.

После начала полномасштабного вторжения Костылев пожертвовал армии 1,5 млн. грн., хотя раньше он называл Крым российским.

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