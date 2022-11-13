Игроком десятилетия в CS:GO стал украинец
Украинец Александр "s1mple" Костылев стал лучшим игроком десятилетия в видеоигре CS:GO по версии Electronic Sports League
Об этом говорится в twitter киберспортивной организации ESL Counter-Strike.
Костылев обошел датчанина Николая "dev1ce" Ридтца и шведа Патрика "F0rest" Линдберга. Награждение состоялось в рамках киберспортивного турнира IEM Rio Major 2022 года.
Александр Костилев является членом украинской киберспортивной организации NAVI.
Команды NAVI считаются одними из самых успешных среди мировых киберспортсменов в играх Counter-Strike и Dota 2. В 2010 году команда игры CS:GO в первую за всю историю киберспорта победила в трех крупнейших мировых турнирах за один год.
- 10 декабря 2021 Александр Костылев уже был признан лучшим киберспортсменом года.
- После начала полномасштабного вторжения Костылев пожертвовал армии 1,5 млн. грн., хотя раньше он называл Крым российским.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное