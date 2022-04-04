Игроки сербской "Црвены Звезды" отказались поддерживать Украину перед баскетбольным матчем Евролиги
Игроки сербской баскетбольной команды "Црвена Звезда" отказались поддерживать Украину в акции перед матчем Евролиги
Об этом сообщает "Суспильне Спорт".
По предварительным данным, перед началом матча баскетбольной Евролиги между литовским "Жальгирисом" и сербской "Црвеною Звездою" состоялась акция в поддержку Украины.
Перед началом игроки обеих команд выстроились в центре, чтобы держать в руках плакат с украинским двуколором и словами "Нет войне". Однако сербы отказались прикасаться к флагу и стояли в стороне.
Как отмечает "Суспильне", на трибунах остро отреагировали на поведение сербской команды. В частности, "Црвену Звезду" освистали и громко скандировали "F*ck you, Serbia" на протяжении всего матча.
"Как команде, нам сказали ни в коем случае не касаться этого флага. Хочу, чтобы все понимали, что я не поддерживаю войну и хочу мира в нашем мире", - объяснил после игры в своем твиттере американский игрок сербского клуба Аарон Уайт.
Матч "Жальгирис" - "Црвена Звезда" закончился победой литовцев со счетом 103:98.
Это был последний домашний матч в сезоне Евролиги.
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