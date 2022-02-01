Игроки сборной Украины мощно исполнили "Червону руту" после выхода в полуфинал Евро-2022. ВИДЕО
Игроки сборной Украины показали, как в автобусе поют "Червону руту" после победы над Казахстаном в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу
Видео опубликовано на странице Ассоциации футзала Украины в Facebook.
На кадрах, снятых в салоне автобуса после выхода сборной Украины в полуфинал Евро-2022, игроки эмоционально исполняют "Червону руту".
Украина 31 января в Амстердаме (Нидерланды) победила Казахстан со счетом 5:3 и попала в полуфинал чемпионата Европы впервые за 17 лет.
За выход в финал Евро-2022 команда Александра Косенко поспорит с победителем пары Россия – Грузия, которые встретятся сегодня, 1 февраля, в 18:00.
- Напомним, 31 января в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу сборная Украины победила Казахстан со счетом 5:3.
- Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко заявил, что команда не собирается останавливаться после выхода в полуфинал чемпионата Европы по футзалу.
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