Игроки сборной Украины мощно исполнили "Червону руту" после выхода в полуфинал Евро-2022. ВИДЕО

Видео опубликовано на странице Ассоциации футзала Украины в Facebook.

На кадрах, снятых в салоне автобуса после выхода сборной Украины в полуфинал Евро-2022, игроки эмоционально исполняют "Червону руту".

Украина 31 января в Амстердаме (Нидерланды) победила Казахстан со счетом 5:3 и попала в полуфинал чемпионата Европы впервые за 17 лет.

За выход в финал Евро-2022 команда Александра Косенко поспорит с победителем пары Россия – Грузия, которые встретятся сегодня, 1 февраля, в 18:00.

Напомним, 31 января в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу сборная Украины победила Казахстан со счетом 5:3.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко заявил, что команда не собирается останавливаться после выхода в полуфинал чемпионата Европы по футзалу.

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