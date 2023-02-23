В конце 2022 года UIF представил сценарии послевоенной Украины. И сегодня начал реализовываться один из них!

На двух растяжках:

1. "Украина субъект" – "Украина не субъект".

2. "Стабильный Мир" – "Мир в хаосе и рост регионализации".

Были построены 4 сценария:

1. "Украина — Жертва" (побеждаем в войне, но проигрываем субъектность, становясь ресурсом для глобальных игроков).

2. "Украина — Чернобыль" (побеждаем в войне, но проигрываем субъектность, не имея своего плана, сваливаемся во внутренние склоки, теряем экономику, граждан и становимся ресурсом для всех соседей).

3. "Украина — Медоед" (побеждаем в войне, приобретаем субъектность, развивая свой проект "Украина 2.0", и в мире, сваливаемся в хаос, становимся сильным региональным игроком).

4. "Украина — Игрок" (побеждаем в войне, приобретаем субъектность и в мире, где стабильные глобальные субъекты, мы становимся частью большой американской игры как полноправный игрок).

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Сразу скажу, их может быть и большее, будущее многовариантно и нелинейно.

Сценарию Игрок давали в прогнозе вероятность всего "15%". Визит Байдена в Киев, по меньшей мере, вдвое повысил вероятность именно этого сценария.

Так вот, сценарию Игрок давали в прогнозе вероятность всего "15%".

Визит Байдена в Киев, по меньшей мере, вдвое повысил вероятность именно этого сценария.

Что это значит?

Это значит, что, если мы не будем дураками, то у нашей страны 100% гарантия скорой победы (уже в этом году).

А также, что у нас создаются огромные возможности для процветания Украины.

Что касается гарантий безопасности, то напомню, что на НАТО мир клином не сошелся.

Есть еще статус основного союзника, не входящего в НАТО.

Такой статус имеют 18 стран, включая Израиль, Японию, Кувейт, Новую Зеландию, Катар, Южную Корею.

+ Тайвань.

Те страны, которые смогли эффективно вписаться в Американский проект, смогли добиться не только безопасности, но и процветания.

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Из рейтинга стран по ВВП на душу населения:

- Катар – 1-е место;

- Кувейт – 8-е место;

- Бахрейн – 23-е место;

- Австралия – 21-е место;

- Япония – 28-е место;

- Новая Зеландия – 32-е место;

- Южная Корея – 36-е место.

Украина для сравнения до конца 2021 года занимала лишь 112 место.

Я не раз писал о роли США в процветании Южной Кореи, Японии, Израиля.

Такие же возможности могут открыться и перед Украиной.

Но могут и не раскрыться.

Впереди очень много работы.

США относятся к нам с огромным недоверием. В руки нам никто $700 млрд долларов на восстановление страны не даст. Как и очереди инвесторов мы не видим...

США относятся к нам с огромным недоверием.

В руки нам никто $700 млрд долларов на восстановление страны не даст.

Как и очереди инвесторов мы не видим...

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Для реализации сценария Игрок нам нужно:

1. Приобрести субъектность. И создать свой амбициозный план "Украина 2.0". План, определяющий роль и место Украины в американской игре на глобальной карте.

2. Перезагрузить доставшиеся нам от СССР неэффективные украинские государственные институты.

3. Обновить весь государственный аппарат. Речь идет не только о новых людях, но и об изменении бизнес-процессов, не предполагающих коррупцию.

4. Перезагрузить судебную систему (здесь очень уместно и начало применения в Украине британского права, как мы предлагали по Арабскому и Казахскому образцу).

5. Нулевая толерантность к коррупции и обязательность элит, в которых слова не расходятся с делами.

И только в этом случае сценарий "Игрок" будет реализован.

А лучший сценарий для нас – Украина – Медоед останется на десерт. Но я вам этого не говорил;).

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Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

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