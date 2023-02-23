Игрок или Медоед. Сценарии для Украины
Если мы не будем дураками, то у нашей страны 100% гарантия скорой победы (уже в этом году)
В конце 2022 года UIF представил сценарии послевоенной Украины. И сегодня начал реализовываться один из них!
На двух растяжках:
1. "Украина субъект" – "Украина не субъект".
2. "Стабильный Мир" – "Мир в хаосе и рост регионализации".
Были построены 4 сценария:
1. "Украина — Жертва" (побеждаем в войне, но проигрываем субъектность, становясь ресурсом для глобальных игроков).
2. "Украина — Чернобыль" (побеждаем в войне, но проигрываем субъектность, не имея своего плана, сваливаемся во внутренние склоки, теряем экономику, граждан и становимся ресурсом для всех соседей).
3. "Украина — Медоед" (побеждаем в войне, приобретаем субъектность, развивая свой проект "Украина 2.0", и в мире, сваливаемся в хаос, становимся сильным региональным игроком).
4. "Украина — Игрок" (побеждаем в войне, приобретаем субъектность и в мире, где стабильные глобальные субъекты, мы становимся частью большой американской игры как полноправный игрок).
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Сразу скажу, их может быть и большее, будущее многовариантно и нелинейно.
Сценарию Игрок давали в прогнозе вероятность всего "15%". Визит Байдена в Киев, по меньшей мере, вдвое повысил вероятность именно этого сценария.
Так вот, сценарию Игрок давали в прогнозе вероятность всего "15%".
Визит Байдена в Киев, по меньшей мере, вдвое повысил вероятность именно этого сценария.
Что это значит?
Это значит, что, если мы не будем дураками, то у нашей страны 100% гарантия скорой победы (уже в этом году).
А также, что у нас создаются огромные возможности для процветания Украины.
Что касается гарантий безопасности, то напомню, что на НАТО мир клином не сошелся.
Есть еще статус основного союзника, не входящего в НАТО.
Такой статус имеют 18 стран, включая Израиль, Японию, Кувейт, Новую Зеландию, Катар, Южную Корею.
+ Тайвань.
Те страны, которые смогли эффективно вписаться в Американский проект, смогли добиться не только безопасности, но и процветания.
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Из рейтинга стран по ВВП на душу населения:
- Катар – 1-е место;
- Кувейт – 8-е место;
- Бахрейн – 23-е место;
- Австралия – 21-е место;
- Япония – 28-е место;
- Новая Зеландия – 32-е место;
- Южная Корея – 36-е место.
Украина для сравнения до конца 2021 года занимала лишь 112 место.
Я не раз писал о роли США в процветании Южной Кореи, Японии, Израиля.
Такие же возможности могут открыться и перед Украиной.
Но могут и не раскрыться.
Впереди очень много работы.
США относятся к нам с огромным недоверием. В руки нам никто $700 млрд долларов на восстановление страны не даст. Как и очереди инвесторов мы не видим...
США относятся к нам с огромным недоверием.
В руки нам никто $700 млрд долларов на восстановление страны не даст.
Как и очереди инвесторов мы не видим...
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Для реализации сценария Игрок нам нужно:
1. Приобрести субъектность. И создать свой амбициозный план "Украина 2.0". План, определяющий роль и место Украины в американской игре на глобальной карте.
2. Перезагрузить доставшиеся нам от СССР неэффективные украинские государственные институты.
3. Обновить весь государственный аппарат. Речь идет не только о новых людях, но и об изменении бизнес-процессов, не предполагающих коррупцию.
4. Перезагрузить судебную систему (здесь очень уместно и начало применения в Украине британского права, как мы предлагали по Арабскому и Казахскому образцу).
5. Нулевая толерантность к коррупции и обязательность элит, в которых слова не расходятся с делами.
И только в этом случае сценарий "Игрок" будет реализован.
А лучший сценарий для нас – Украина – Медоед останется на десерт. Но я вам этого не говорил;).
Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future
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