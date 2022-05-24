Играют мышцами: во время визита Байдена в Японию Россия и Китай подняли в небо боевые самолеты
Самолеты, способные нести ядерное оружие, поднялись в воздух и пролетели над Японским и Восточно-Китайским морями
Об этом сообщает The New York Times .
Китай и Россия во вторник, 24 мая, провели свои первые совместные военные учения после вторжения Москвы в Украину, подняв бомбардировщики над морями в северо-восточной Азии. Очевидно, это было сделано для демонстрации силы в то время, когда президент Байден посещал регион.
Американский лидер встречался в Токио с лидерами Австралии, Японии и Индии, стран так называемой коалиции Quad, которая была сформирована для противодействия китайскому доминированию в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет The New York Times. Военная активность стала красноречивым знаком того, что партнерство между Китаем и Россией не ослабло даже после гибели тысяч людей в Украине из-за нападения РФ.
Бомбардировщики РФ и КНР пролетели над Японским морем и отправились на юг, в направлении Восточно-Китайского и Филиппинского морей, - сказал газете высокопоставленный американский чиновник. Через несколько часов Южная Корея опубликовала заявление, в котором подтвердила учения. В документе говорится, что два китайских и четыре российских военных самолета вошли в зону идентификации противовоздушной обороны у восточного побережья страны, не вторгнувшись, впрочем, в ее воздушное пространство.
Южнокорейские военные отправили свои истребители и "приняли тактические меры для защиты от чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении. Японские военные также заявили, что они поднимали в воздух свои истребители, чтобы предупредить бомбардировщики и вести наблюдение.
"Мы рассматриваем военные учения, проведенные в разгар встречи на высшем уровне между Японией, США, Австралией и Индией, как намерение продемонстрировать силу против Японии, которая была организатором встречи", – сказал журналистам Нобуо Киши, министр обороны Японии. "Также тот факт, что эта деятельность была проведена в разгар саммита Quad, позволяет считать эти учения более провокационными, чем те, которые проходили раньше".
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