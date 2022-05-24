Играют мышцами: во время визита Байдена в Японию Россия и Китай подняли в небо боевые самолеты

Об этом сообщает The New York Times .

Китай и Россия во вторник, 24 мая, провели свои первые совместные военные учения после вторжения Москвы в Украину, подняв бомбардировщики над морями в северо-восточной Азии. Очевидно, это было сделано для демонстрации силы в то время, когда президент Байден посещал регион.

Американский лидер встречался в Токио с лидерами Австралии, Японии и Индии, стран так называемой коалиции Quad, которая была сформирована для противодействия китайскому доминированию в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет The New York Times. Военная активность стала красноречивым знаком того, что партнерство между Китаем и Россией не ослабло даже после гибели тысяч людей в Украине из-за нападения РФ.

Бомбардировщики РФ и КНР пролетели над Японским морем и отправились на юг, в направлении Восточно-Китайского и Филиппинского морей, - сказал газете высокопоставленный американский чиновник. Через несколько часов Южная Корея опубликовала заявление, в котором подтвердила учения. В документе говорится, что два китайских и четыре российских военных самолета вошли в зону идентификации противовоздушной обороны у восточного побережья страны, не вторгнувшись, впрочем, в ее воздушное пространство.