Об этом сообщает китайское государственное агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили китайско-американские отношения и вопросы, представляющие общий интерес.

Глава КНР указал, в частности, на принципиальную позицию Китая в "тайваньском вопросе", заявив, что Китай выступает против независимости Тайваня и вмешательства внешних сил в ситуацию в любой форме.

"Три совместных китайско-американских коммюнике являются политическими обязательствами обеих сторон, а принцип одного Китая является политической основой китайско-американских отношений, - цитирует Цзиньпина китайское агентство. - Мы решительно выступаем против сепаратизма "независимости Тайваня" и вмешательства внешних сил и никогда не оставим места силам "независимости Тайваня" в любой форме. Позиция китайского правительства и китайского народа относительно тайваньского вопроса последовательна, и это твердая воля более 1,4 миллиарда китайцев решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Играя с огнем, вы подожжете себя. Надеюсь, американская сторона это четко видит. Американская сторона должна соблюдать принцип одного Китая и выполнять три совместных китайско-американских коммюнике".

В свою очередь Байден заявил, что сегодняшний мир находится в критическом периоде. Американо-китайское сотрудничество выгодно не только народам двух стран, но и народам других стран. США надеются поддерживать плавный диалог с Китаем, улучшать взаимопонимание, избегать недоразумений и неправильных суждений, искать сотрудничество в сферах, где совпадают интересы, и должным образом управлять разногласиями. "Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что политика "одного Китая" Соединенных Штатов не изменилась и не изменится, и Соединенные Штаты не поддерживают "независимость" Тайваня", – пишет Синьхуа.

20 июля Китай предупредил США о "силовых мерах", если спикер Палаты представителей посетит Тайвань.

25 июня Китай снова заявил о готовности "вернуть Тайвань".

23 июня в зону действия ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета.

14 июня лидер КНР Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую "невоенное" использование вооруженных сил Китая.

12 июня министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подтвердил, что Пекин готов начать войну из-за попыток провозгласить независимость Тайваня.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость. 11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.

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