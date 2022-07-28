Играя с огнем, вы подожжете себя. Си Цзиньпин угрожает Байдену за Тайвань
В четверг, 28 июля, лидеры США и Китая провели телефонный разговор
Об этом сообщает китайское государственное агентство Синьхуа.
Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили китайско-американские отношения и вопросы, представляющие общий интерес.
Глава КНР указал, в частности, на принципиальную позицию Китая в "тайваньском вопросе", заявив, что Китай выступает против независимости Тайваня и вмешательства внешних сил в ситуацию в любой форме.
"Три совместных китайско-американских коммюнике являются политическими обязательствами обеих сторон, а принцип одного Китая является политической основой китайско-американских отношений, - цитирует Цзиньпина китайское агентство. - Мы решительно выступаем против сепаратизма "независимости Тайваня" и вмешательства внешних сил и никогда не оставим места силам "независимости Тайваня" в любой форме. Позиция китайского правительства и китайского народа относительно тайваньского вопроса последовательна, и это твердая воля более 1,4 миллиарда китайцев решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Играя с огнем, вы подожжете себя. Надеюсь, американская сторона это четко видит. Американская сторона должна соблюдать принцип одного Китая и выполнять три совместных китайско-американских коммюнике".
В свою очередь Байден заявил, что сегодняшний мир находится в критическом периоде. Американо-китайское сотрудничество выгодно не только народам двух стран, но и народам других стран. США надеются поддерживать плавный диалог с Китаем, улучшать взаимопонимание, избегать недоразумений и неправильных суждений, искать сотрудничество в сферах, где совпадают интересы, и должным образом управлять разногласиями. "Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что политика "одного Китая" Соединенных Штатов не изменилась и не изменится, и Соединенные Штаты не поддерживают "независимость" Тайваня", – пишет Синьхуа.
- 20 июля Китай предупредил США о "силовых мерах", если спикер Палаты представителей посетит Тайвань.
- 25 июня Китай снова заявил о готовности "вернуть Тайвань".
- 23 июня в зону действия ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета.
- 14 июня лидер КНР Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую "невоенное" использование вооруженных сил Китая.
- 12 июня министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подтвердил, что Пекин готов начать войну из-за попыток провозгласить независимость Тайваня.
- 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость. 11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.07
Покупка 39.07Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 39.3Продажа 40.56
- Актуальное
- Важное