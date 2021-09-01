Играть на курсе валют при небольших суммах и малом горизонте планирования - плохая идея, - аналитик Ахтырко

Такую позицию высказала Евгения Ахтырко, аналитик инвесткомпании Concorde Capital, в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".



"Если речь идет о небольших суммах и не длинный горизонт планирования в несколько месяцев - то на таких колебаниях курса, которые мы ожидаем осенью по сравнению с летним периодом, пожалуй, не стоит прибегать к покупке долларов сейчас, чтобы продать их через несколько месяцев. Потому что можно проиграть просто на разнице между курсом покупки и курсом продажи ", - сказала Ахтырко.



Всего в Concorde Capital прогнозируют, что доллар осенью подорожает, говорится в сюжете телеканала "Эспрессо".

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 1 сентября 2021 на отметке 26,89 грн / $.

С 19 августа доллар преимущественно рос в цене, свидетельствуют данные Нацбанка. Только в последние дни лета наблюдалось некоторое снижение курса.