Играть на курсе валют при небольших суммах и малом горизонте планирования - плохая идея, - аналитик Ахтырко
Гражданам не стоит покупать доллары с целью сыграть на курсе валют, если речь идет о малых суммах и коротких сроках
Такую позицию высказала Евгения Ахтырко, аналитик инвесткомпании Concorde Capital, в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Если речь идет о небольших суммах и не длинный горизонт планирования в несколько месяцев - то на таких колебаниях курса, которые мы ожидаем осенью по сравнению с летним периодом, пожалуй, не стоит прибегать к покупке долларов сейчас, чтобы продать их через несколько месяцев. Потому что можно проиграть просто на разнице между курсом покупки и курсом продажи ", - сказала Ахтырко.
Всего в Concorde Capital прогнозируют, что доллар осенью подорожает, говорится в сюжете телеканала "Эспрессо".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.87
Покупка 26.87Продажа 27.09
-
EUR
Покупка 31.61Продажа 31.99
- Актуальное
- Важное