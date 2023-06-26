Игрался предметом, похожим на патрон: 7-летний мальчик пострадал от взрыва в Харьковской области
В городе неподалеку от Харькова мальчик 7 лет забавлялся неизвестным предметом, в результате тот взорвался, ребенка госпитализировали
Об этом сообщает ДСНС Украины со ссылкой на Национальную полицию.
Несчастный случай произошел в городе Пивденном Харьковского района.
Сообщается, что 7-летний мальчик играл предметом, напоминавшим патрон. Когда он ударил им о стену, тот взорвался.
В результате взрыва ребенок получил многочисленные травмы и сейчас находится в больнице.
Спасатели обратились к родителям: "Деоккупированные территории, к сожалению, скрывают немало опасностей! Боеприпасы могут размещаться где угодно. Именно поэтому необходимо постоянно помнить о правилах минной безопасности и особенно рассказывать детям об угрозе, котору.ю несут в себе боеприпасы".
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