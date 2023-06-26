Об этом сообщает ДСНС Украины со ссылкой на Национальную полицию.

Несчастный случай произошел в городе Пивденном Харьковского района.

Сообщается, что 7-летний мальчик играл предметом, напоминавшим патрон. Когда он ударил им о стену, тот взорвался.

В результате взрыва ребенок получил многочисленные травмы и сейчас находится в больнице.

Спасатели обратились к родителям: "Деоккупированные территории, к сожалению, скрывают немало опасностей! Боеприпасы могут размещаться где угодно. Именно поэтому необходимо постоянно помнить о правилах минной безопасности и особенно рассказывать детям об угрозе, котору.ю несут в себе боеприпасы".