Игрались со взрывчаткой: в Херсонской области пострадали двое детей
В Трифоновке Херсонской области дети на улице обнаружили неизвестный предмет. Во время игры устройство сдетонировало, и дети пострадали
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"В Трифоновке на улице дети обнаружили неизвестный предмет. Во время игры устройство сдетонировало. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет", - говорится в сообщении.
У детей черепно-мозговые травмы и контузии. Один из них получил еще осколочные ранения туловища и рук, ожог ноги.
Мальчики были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
- 6 апреля двое гражданских – мужчина и женщина – подорвались в собственных домохозяйствах. Пострадавшие получили ранения, однако остались в живых
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