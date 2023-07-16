Игрались со взрывчаткой: в Херсонской области пострадали двое детей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В Трифоновке на улице дети обнаружили неизвестный предмет. Во время игры устройство сдетонировало. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет", - говорится в сообщении.

У детей черепно-мозговые травмы и контузии. Один из них получил еще осколочные ранения туловища и рук, ожог ноги.

Мальчики были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.