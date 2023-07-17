Об этом сообщает CNN .

По словам спикера Совета национальной безопасности США Адама Ходжа, решение России приостановить участие в зерновом соглашении негативно повлияет на продовольственную безопасность во всем мире. "Решение России приостановить участие в Черноморской зерновой инициативе ухудшит продовольственную безопасность и нанесет ущерб миллионам уязвимых людей во всем мире. Зерновое соглашение сыграло решающую роль в снижении цен на продовольствие во всем мире, резко возросших в результате действий России и ее грубого и неспровоцированного вторжения в Украину", – сказал Ходж.

Он призвал Россию немедленно отменить свое решение.

"Препятствование попаданию этого зерна на рынки нанесет ущерб людям во всем мире. Мы уже видим скачок мировых цен на пшеницу в результате приостановки Россией своего участия в Инициативе. Мы призываем правительство России немедленно отменить свое решение", – подчеркнул Ходж.

Что известно о зерновом соглашении

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для продления соглашения оккупанты требовали:

переподключения Россельхозбанка к SWIFT

возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты

возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие зернового соглашения было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении зернового соглашения 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение". А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением зернового соглашения на два года.

Впоследствии, 12 июля, Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения о продлении зернового соглашения. В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить зерновое соглашение в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.

Утром 16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках зерновой инициативы.

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.