Играл за сборную Украины с открытым сердцем, - экс-лидер "Шахтера" Марлос

Об этом сообщает официальный сайт "Атлетико Паранаэнсе".



По словам Марлоса, он очень привязан к украинскому народу.



"Я защищал цвета сборной Украины с открытым сердцем. Я очень привязан к украинскому народу. Чувствую любовь к болельщикам, игрокам и людям, с которыми я работал и жил. Игра за сборную Украины была для меня способом отплатить за их любовь ко мне. Иметь возможность быть на поле, представляя каждого из них. Бороться за них. Я многому научился у украинцев. Быть там было фантастическим событием в моей жизни", - сказал Марлос.

Марлос заключил с командой из Куритибы контракт до конца 2022 года.

33-летний полузащитник выступал за "Шахтер" с 2014 по 2021 год. В донецкий клуб он перешел из харьковского "Металлиста". Также играл за бразильские "Куритибу", "Сан-Паулу" и уругвайский "Рентистас".

В сентябре 2017 года Марлос принял украинское гражданство. После этого он провел за сборную Украины 27 матчей и забил 1 гол.

В нынешнем сезоне Марлос сыграл за "Шахтер" 26 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

"Атлетико Паранаэнсе" в прошлом чемпионате Бразилии финишировал на 14-м месте.

Напомним, 12 декабря 2021 года Марлос покинул "Шахтер".

2 февраля стало известно, что экс-футболист "Шахтера" и сборной Украины Марлос перешел в бразильский "Атлетико Паранаэнсе".

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