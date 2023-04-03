Играл винтовкой с братом: одесские врачи вытащили пулю из сердца 7-летнего мальчика
В Одессе врачи провели уникальную операцию и спасли семилетнего мальчика, в сердце которого попала пуля
Об этом сообщили в Одесской ОГА.
Семилетнего мальчика с травмой сердца от пулевого ранения привезли в Одесскую детскую областную клиническую больницу кардиохирургии 1 апреля.
В заведении рассказали, что двое братьев семи и восьми лет играли винтовкой. Как потом выяснилось, она была заряжена, поэтому игра закончилась ранением левой части грудной стенки с проникновением пули в полость перикарда (сердечной сумки) и поражением задней стенки левого желудочка сердца.
"Ребенок родился в рубашке, потому что, к счастью, мальчик был вовремя госпитализирован в Татарбунарскую многопрофильную больницу и переведен в наше учреждение, где был прооперирован в ургентном порядке нашими кардиохирургами", - отметил директор Одесской областной детской клинической больницы Павел Георгиев.
Во время оперативного вмешательства врачи извлекли пулю из сердца и таким образом спасли ребенка. Операцию провели заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Владимир Бузовский и врач сердечно-сосудистого хирурга Александр Гоцуляк.
Состояние мальчика уже улучшилось, ребенок находится в послеоперационном периоде.
Врачи тем временем призывают родителей следить за тем, чтобы предметы защиты, в том числе оружие, а также растворы для дезинфекции, моющие средства, содержащие вредные вещества, находились в надежном и безопасном для детей месте.
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