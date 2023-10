Игра World of Tanks совместно с UNITED24 запустила акцию в поддержку Украины

Об этом идет речь на сайте компании.

"Добро пожаловать в WargamingUnited, межигровой благотворительный проект, созданный для помощи народу Украины. Здесь, в Wargaming, мы любим военные игры, но ненавидим войну. Это особенно чувствительная тема для нас, поскольку у нас есть целая студия в Киеве, которая продолжает упорно работать над World of Tanks, несмотря на ужасы, которые их страна переживает каждый день", - говорится в комментарии.

В шести играх компании – World of Tanks PC, World of Tanks Blitz, World of Tanks: Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes – стали доступны для покупки специальные наборы украинской тематики, которые создали работники киевской студии.

"Благодаря этим ограниченным по времени предложениям вы не только продемонстрируете свою поддержку, но и получите ценное содержание в игре", - добавила компания.

На 18 октября, первый день акции, уже было продано 10 тысяч внутриигровых наборов.

Wargaming пожертвует 100% стоимости покупки каждого набора на медицинскую помощь через UNITED24.

Это не первая помощь Украине – раньше компания пожертвовала миллион долларов на медицинскую помощь и оборудование в первую неделю войны и еще 100 тысяч долларов на помощь пострадавшим от подрыва Каховской дамбы. Также сотрудники компании собрали 200 тысяч евро на приобретение автомобилей скорой помощи для украинских медиков.