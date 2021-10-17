"Игра в кальмара" за месяц принесла Netflix около $1 млрд - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg .

При этом, по информации издания, по внутренним документам Netflix затраты на производство сериала составили $21,4 млн.

За 23 дня проката сериал посмотрели около 132 млн зрителей в мире. Ранее Netflix сообщал о 111 млн зрителей, что позволило сериалу стать самым популярным в истории сервиса.

Netflix использует при расчетах понятие "ценности отдачи" - так компания оценивает показатели отдельных сериалов на платформе. По данным, которые приводит Bloomberg, 89% зрителей посмотрели не менее 75 минут сериала (более одной серии), а 66% - пересмотрели весь сериал. В общем Netflix собрал более 1,4 млрд часов просмотра "Игры в кальмара".

При этом, юрист, представляющий интересы Netflix, заявил Bloomberg, что агентству запрещено раскрывать конфиденциальные данные и компания не обсуждает эти показатели за пределами внутренних дискуссий. Отмечается, что Netflix не раскрывает подробные данные не только прессе и инвесторам, но и создателям контента.

Напомним, 11 октября Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что продолжение сериала "Игра в кальмара" можно снять в Украине.

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