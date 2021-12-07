"Игра в кальмара", "Холостяк" и поп-ит: Google назвала самые популярные поисковые запросы в Украине за 2021 год
Компания Google представила список запросов, которые украинцы чаще всего делали в 2021 году
Об этом говорится в пресс-релизе Google.
Так, самым популярным поисковым запросом 2021 года у Google Украина стал "Евро 2020". На втором месте оказался сериал "Игра в кальмара". Кроме этого, в первую десятку вошли запросы "Холостяк 2021", "Классрум" и "Евровидение".
Еспресо.TV приводит запросы на тех языках, на которых их писали украинцы.
Самые популярные запросы:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
- Олександр Усик
- Олексій Навальний
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанті
- Алек Болдвін
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрій Ярмоленко
- Принц Філіп
- Володимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорій Чапкіс
- Антон Поляков
- Олександр Шаляпін
- Андрій М'ягков
- Саїд Губденський
- Петро Мамонов
- Валерій Гаркалін
- Веном 2
- Загін самогубців 2
- Круелла
- Гнів людський
- Червоне повідомлення
- Ліга справедливості Зака Снайдера
- Після 3
- Бос молокосос 2
- Дюна
- Душа
- Гра в кальмара
- Джинні й Джорджія
- Жуки 2 сезон
- Постукай в мої двері
- Відпустка
- Атака титанів
- Важкі підлітки 3 сезон
- Бріджертони
- Міліціонер з Рубльовки
- Папік 2 сезон
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Зірки в Африке
- Танці з зірками
- Поп-іт
- Квиток на поїзд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Перепустка на транспорт у Києві
- Санки
- Сертифікат про вакцинацію
- PlayStation 5
- Біткоїн
- Вітамін D
- Абоба
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
- Фриланс
- Как умер Сквидвард?
- Як вийти заміж?
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