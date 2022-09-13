Об этом сообщает официальный сайт "Эмми" .

Лучшим драматическим сериалом был признан проект HBO "Наследники", комедийным - сериал "Тед Лассо". Лучшим мини-сериалом жюри выбрало "Белый лотос" от HBO.

Приз за лучшую драматическую мужскую роль получил корейский актер Ли Джон-дже, сыгравший главную роль в сериале Netflix "Игра в кальмара". Сам сериал получил статуэтку за лучшую драматическую режиссуру.

Лучшей актрисой в драматическом сериале признали Зендею ролью в "Эйфории".

Лучшей драматической актрисой второго плана стала Джулия Гарнер за роль в криминальном сериале "Озарк", в аналогичной номинации среди мужчин победил Мэттью Макфедиен за роль в "Наследниках".

Лучшим комедийным актером стал Джейсон Судейкис, сыгравший главную роль в "Тедде Лассо". За роль в этом же сериале Бретт Голдстин был признан лучшим актером второго плана. Сам сериал получил премию за лучшую комедийную режиссуру.

Лучшей комедийной актрисой жюри выбрало Джин Смарт из сериала "Хитрости". За комедийную роль второго плана награду получила Шерил Ли Ральф из "Начальной школы "Эбботт".

Лучшим актером в минисериале признали Майкла Китона за роль в "Ломке", лучшей актрисой - Аманду Сайфред из "Выбывшей".

4 сентября экспрезидент США Барак Обама получил телевизионную премию "Эмми" за роль повествователя в документальном сериале Netflix.

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