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Главная война с Россией Игра нарративов, - Кулеба про слова Лаврова о выезде из Украины российских дипломатов

Игра нарративов, - Кулеба про слова Лаврова о выезде из Украины российских дипломатов

11 февраля, 2022 пятница
14:59
война с Россией Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал игрой нарративов слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о рекомендациях российским дипломатам выехать из Украины в целях безопасности

Об этом он сказал на брифинге.

"Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемых Россией нарративов, что Украина готовит какие-то агрессивные действия", - отметил министр.

По его словам, такими заявлениями россияне пытаются продемонстрировать, что их дипломаты находятся в опасности и нуждаются в защите.

"Это все игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием "кто виноват?"", - подытожил Дмитрий Кулеба.

  • Напомним, ранее сообщалось, что РФ не исключает временной эвакуации своих дипломатов из Украины.
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Новости
Украина
российские дипломаты
Дмитрий Кулеба
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