Игра нарративов, - Кулеба про слова Лаврова о выезде из Украины российских дипломатов
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал игрой нарративов слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о рекомендациях российским дипломатам выехать из Украины в целях безопасности
Об этом он сказал на брифинге.
"Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемых Россией нарративов, что Украина готовит какие-то агрессивные действия", - отметил министр.
По его словам, такими заявлениями россияне пытаются продемонстрировать, что их дипломаты находятся в опасности и нуждаются в защите.
"Это все игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием "кто виноват?"", - подытожил Дмитрий Кулеба.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.89
Покупка 27.89Продажа 28.16
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное