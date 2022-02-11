Игра нарративов, - Кулеба про слова Лаврова о выезде из Украины российских дипломатов

Об этом он сказал на брифинге.



"Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемых Россией нарративов, что Украина готовит какие-то агрессивные действия", - отметил министр.



По его словам, такими заявлениями россияне пытаются продемонстрировать, что их дипломаты находятся в опасности и нуждаются в защите.



"Это все игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием "кто виноват?"", - подытожил Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ не исключает временной эвакуации своих дипломатов из Украины.

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