Игорь Стрелков снова на фронте войны России с Украиной. Об этом сообщила его жена после нескольких дней отсутствия Стрелкова в соцсетях.

Один из главных диверсантов первого этапа войны России против Украины, непосредственно участвовавший в оккупации городов на Донбассе, после того, как проиграл украинским вооруженным силам, был занят выполнением других задач своего руководства из Лубянки. Фактически создавал себе выгодный образ в глазах уже не российской, а украинской аудитории. Он беспощадно критиковал действия русской армии в войне с Украиной, требовал более решительных и профессиональных действий и таким образом способствовал представлениям украинцев. Если даже Стрелков критикует свою собственную армию, значит, дела у россиян действительно плохие.

Однако у россиян плохие дела вовсе не потому, что их критикует Стрелков, а потому, что российская армия фактически уничтожена коррупцией и неадекватностью своих руководителей. Это, конечно, не означает, что у нее мало ресурсов для продолжения войны.

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Самое главное: все, что пишут такие люди, как Стрелков и другие корреспонденты социальных сетей в гражданском, — критикуют они российскую армию, или же, наоборот, поют ей осанну, — все согласуется с соответствующими лицами из ФСБ, отвечающими за специальные операции. И ни одного случайного слова эти люди не пишут, потому что их работа – не для того, чтобы делиться собственными эмоциями и впечатлениями, а чтобы выполнять поручения своих командиров.

У россиян дела плохи вовсе не потому, что их критикует Стрелков, а потому, что российская армия фактически уничтожена коррупцией и неадекватностью своих руководителей.

Теперь у Стрелкова будет какая-то другая задача, о которой мы узнаем уже в скором времени. Возможно, теперь, когда его отправили на фронт, он будет отзываться о действиях российской армии более оптимистично. Или будет участником борьбы ФСБ с российскими вооруженными силами. Пропагандистская армия, имею в виду.

Самое важное, что могут сделать украинцы, не обращать внимания на то, что этот человек пишет в социальных сетях.

Ведь сейчас мы видим постоянные атаки российских чекистов и связанных с ними блоггеров на российское министерство обороны на ближайшего соратника Владимира Путина – министра обороны РФ Сергея Шойгу. Очевидно, что это тоже в традициях советского и постсоветского руководства. Так называемая "система сдержек и противовесов". И эти противовесы, конечно же, должны помогать российскому президенту Путину удерживаться на царском престоле и не бояться, что какой-нибудь вражеский клан может подвергнуть сомнению его полномочия. И Игорь Стрелков может быть активным участником имитации клановой борьбы.

Поэтому, несмотря на огромное внимание, которое вызывает фронтовая мобилизация Стрелкова у определенных пользователей социальных сетей, и то, что сейчас собирают деньги для людей, которые смогут задержать этого российского диверсанта, сама его мобилизация не имеет никакого значения.

И самое важное, что могут сделать украинцы — не обращать внимания на то, что этот человек пишет в социальных сетях.

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Об авторе: Виталий Портников, писатель, журналист.

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