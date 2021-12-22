Игорь Сирота: "Укргидроэнерго" готово вводить новые мощности, чтобы уменьшить зависимость энергосистемы от угля и газа
Первым шагом стал запуск 22 декабря 2021 года, в День энергетика агрегата №4 Днестровской гидроаккумулирующей электростанции
Мощность нового агрегата составляет 324 МВт. Запуск позволит существенно снизить дефицит регулирующих мощностей, которые сейчас составляют 2500 МВт. Об этом в программе "Energo LIVE" на телеканале "Еспресо" сообщил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.
“Это значительный ресурс, который нужен как раз сегодня – это ведь экономия угля. Для этого гидроаккумулирующего ресурса не требуются дополнительныех объемы воды. Есть ведь нижний резервуар и верхний резервуар. Он использует один и тот же объем воды. Это чрезвычайно экономичный и надежный аварийный резерв, который нужен нашей энергетической системе, Ну, хотя бы еще 2000 МВт”, - отметил Игорь Сирота
По его словам, уже в конце января или начале февраля будут заложены краеугольные камни в строительство агрегатов №5, №6 и №7 Днестровской ГАЭС. В перспективе, это позволит покрыть существующий спрос на пиковую мощность в ОЭС Украины до 2035 года. А также будет способствовать интеграции украинской энергосистемы в объединенную энергосистему стран Европейского Союза ENTSO-E.
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